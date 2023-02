Drame à Laval: les enfants hospitalisés au CHU Sainte-Justine hors de danger

Partager







Deux garçons et deux filles arrivés conscients au CHU Sainte-Justine après avoir été blessés dans la tragédie à Laval ont subi des traumatismes, mais sont hors de danger.

• À lire aussi: Un bus fonce sur une garderie à Laval: 2 enfants morts, le chauffeur arrêté

Deux garçons et deux filles arrivés conscients au CHU Sainte-Justine après avoir été blessés dans la tragédie à Laval ont subi des traumatismes, mais sont hors de danger.

C’est ce qu’a confirmé le Dr Marc Girard, directeur des services professionnels de l’hôpital.

Olivier Faucher Dr Marc Girard, directeur des services professionnels de l’hôpital.





Les enfants sont «d'âge préscolaire», donc âgés de «quatre à cinq ans», a-t-il précisé.



L'un d'entre eux a été amené aux soins intensifs et les trois autres sont sous observation.



«Nous sommes dans un premier 24 heures. Bien entendu, l'évolution est difficile à prévoir toujours comme ce sont des enfants, mais on compte offrir les meilleurs soins à ces enfants-là et leur permettre de récupérer», a expliqué Dr Girard, qui a assuré qu'une «mobilisation complète» était en branle pour sauver les enfants.



«Toutes les familles ont été informées et des membres de leur famille sont auprès des enfants», a-t-il ajouté.

s





La police de Laval a confirmé plus tôt le décès deux jeunes enfants et le transports de six autres à l’hôpital, en précisant que ces derniers étaient hors de danger.

«Il y a des enfants et des adultes», a indiqué Jean-Pierre Rouleau, porte-parole d’Urgences-santé

Seize ressources ont été déployées, dont neuf véhicules ambulanciers pour porter assistance aux victimes.

«Les gens ont été transportés dans un état critique dans différents centres hospitaliers de Laval et Montréal», a ajouté le porte-parole.

Écoutez l'entrevue avec Hal Newman, ancien paramédic et fondateur du projet « La dernière ambulance » à l’émission de Yasmine Abdelfadel diffusée chaque jour en direct 13 h 35 via QUB radio :

Plusieurs enfants étaient restés coincés sous l’autobus de la Société de transport de Laval (STL) dont le conducteur a foncé sur leur garderie ce matin vers 8h30 dans le quartier Sainte-Rose à Laval.



Selon nos informations le geste pourrait avoir été commis délibérément. La police ne connaissait toutefois pas les motifs du crime en début s’après-midi.



Un homme de 51 ans a été arrêté pour conduite dangereuse et homicide.



Selon le maire de Laval, Stéphane Boyer, le conducteur était chauffeur d’autobus depuis plus d’une dizaine d’années.