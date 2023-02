Hogwarts Legacy établit un nouveau record de visionnements sur Twitch

Partager







Hogwarts Legacy n’est pas encore officiellement sorti, et le jeu bat déjà des records! Autrefois détenu par Cyberpunk 2077, le nouveau jeu de Warner Bros. Games détient maintenant le record du plus grand nombre de téléspectateurs en simultané.

• À lire aussi: Hogwarts Legacy: les critiques en extase devant le nouveau jeu tiré de l’univers Harry Potter

• À lire aussi: Hogwarts Legacy: voici comment réclamer les items gratuits sur Twitch

Selon Twitchtracker, Hogwarts Legacy a atteint 1 253 916 téléspectateurs sur toutes les diffusions mardi après-midi. Il bat ainsi le record de décembre 2020, détenu par Cyberpunk 2077 avec 1,14 million de téléspectateurs.

Presque au même moment, près de 30 000 joueurs diffusaient le jeu sur la plateforme de diffusion en direct. On pourrait croire que l’activation des Twitch Drops d’items du jeu pourrait être un des gros facteurs qui expliquent sa popularité. Malgré la controverse entourant l’écrivaine J.K. Rowling et ses propos, Hogwarts Legacy était très attendu par les fans et ses critiques positives nourrissent amplement sa popularité.

Parmi les jeux les plus populaires sur Steam

En accès anticipé depuis mardi, Hogwarts Legacy se hisse déjà parmi les jeux les plus populaires sur Steam.

Au moment d’écrire ces lignes, le RPG a atteint un pic de 369 097 joueurs qui y jouaient en même temps selon SteamDB. Hogwarts Legacy est actuellement le quatrième jeu le plus populaire du moment sur Steam. À la sortie officielle du jeu, qui a lieu vendredi, ça risque de faire bouger les chiffres à la hausse.

La sortie officielle de Hogwarts Legacy aura lieu le 10 février sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Les joueurs qui ont précommandé la version Deluxe peuvent déjà accéder au jeu depuis le 7 février.

Ceux sur PS4 et Xbox One devront patienter jusqu’au 4 avril avant de pouvoir y jouer et ceux sur la Nintendo Switch jusqu’au 25 juillet 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s