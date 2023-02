Joey Scarpellino fait des confidences sur sa sexualité

Partager







Le comédien Joey Scarpellino s’est ouvert récemment sur sa sexualité, alors qu’il était de passage au podcast Le 5 à 7, animé par Jessica Rioux et Rosemarie Santerre.

L’acteur connu principalement pour son rôle dans la série Les Parent s’est confié sur son statut de sex-symbol au Québec alors qu’il n’était encore qu’un adolescent.

Il a raconté avoir eu une relation de plusieurs mois avec une femme de dix ans son aînée alors qu’il n’avait que 16 ans. «J'ai été dans des situations absurdes pour un enfant de seize ans», a lancé l’acteur qui a aujourd’hui 28 ans.

Avec du recul, il avoue que la situation peut être quand même étrange, mais dit tout de même que cette femme lui a appris beaucoup de choses.

Joey Scarpellino s’est ensuite ouvert sur ses diverses expériences et sur l’évolution de sa sexualité au fil du temps.

Il a confié qu'au moment où il vivait à Los Angeles, il se sentait plus libre et à l'abri des regards, ce qui lui a permis d’explorer un peu.

L’une des animatrices a alors demandé à son invité s'il avait déjà eu des expériences avec des hommes. «Je ne sais pas où tu te situes [avec la pansexualité], est-ce que tu vas vers les gens qui t'intéressent ou tu n'as jamais exploré [avec homme]?» a demandé Jessica Rioux.

«J’ai toujours été ouvert. Je me suis même parfois retrouvé dans des situations juste parce que je voulais être sûr de quelque chose [...] mais je ne me suis jamais rendu à "le faire", juste parce que ça ne marchait pas pour moi», a-t-il raconté.

«J’essaye de ne pas me donner d’étiquettes, je pense que c’est contre-intuitif», conclut celui qui passe beaucoup de temps en Californie.

