KRAFTON: le collectif à l’origine de PUBG: BATTLEGROUNDS ouvre un studio de jeux AAA à Montréal

Partager







Un nouveau joueur s’installe dans la grande capitale du jeu vidéo, Montréal. Le collectif de studios de développement de jeux indépendants KRAFTON, à l'origine de PUBG: BATTLEGROUNDS, a annoncé l'ouverture de son premier studio de jeux AAA canadien.

• À lire aussi: Asylum Direct: les jeux indépendants du collectif québécois Indie Asylum en tête d’affiche [VIDÉOS]

• À lire aussi: «GTA 6» pourrait sortir plus tôt qu’on le pense

À la tête du studio, on retrouve des vétérans de l’industrie tels que Patrik Méthé en tant que chef de studio, Benoit Frappier (producteur), Frédéric Duroc (directeur de jeu) et Martin Paradis (directeur technologique). Le studio cherche également à embaucher 150 personnes dans les 3 prochaines années à des postes clés tels que l'animation, la programmation et la direction des ressources humaines.

«Nous sommes ravis d'ouvrir notre premier studio canadien AAA à Montréal, l'une des meilleures villes au monde pour la production de jeux vidéo», explique CH Kim, PDG de KRAFTON. «Le bassin local de talents créatifs et spécialisés est impressionnant, et nous espérons que plusieurs se joindront à notre équipe.»

Le premier projet de KRAFTON Montréal sera l'adaptation de la célèbre série de romans fantastiques The Bird That Drinks Tears, créée et écrite par Yeong-do Lee, qui est largement reconnu comme le pionnier du genre fantastique coréen.

Apprécié des lecteurs depuis 20 ans pour sa vision du monde élaborée et ses personnages en trois dimensions, The Bird That Drinks Tears se caractérise par ses décors et ses personnages uniques qui représente l'Est et l'Ouest ainsi que l'histoire de quatre races, les humains, Leckorn, Dokkaebis et Nagas.

«Notre équipe est actuellement composée de talents chevronnés avec plusieurs succès à leur actif. Nous partageons un objectif commun: livrer la meilleure adaptation du roman et offrir une expérience exceptionnelle aux joueurs», partage Patrik Méthé, Chef de studio, KRAFTON Montréal. «En tant qu'amateur du style médiéval fantastique depuis mon adolescence, je suis ravi de donner vie à un chef-d'œuvre fantastique sous la forme d'un jeu ambitieux et mémorable. Nous ne pourrions être plus ravis de faire partie de la famille KRAFTON.»

Pour plus d'informations sur KRAFTON Montréal et les opportunités de carrière, visitez le site officiel du studio.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s