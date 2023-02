Fumer coûtera plus cher: la hausse de la taxe sur le tabac en 5 chiffres

Partager







Une cartouche de 200 cigarettes coûtera 8$ de plus, a annoncé le ministère des Finances mercredi. Voici quelques chiffres pour comprendre cette hausse de la taxe sur les produits du tabac et le tabagisme au pays.

• À lire aussi: Défi 28 jours: est-ce vraiment une bonne idée de faire un mois sans alcool?

37,80 $

C’est le prix de la nouvelle taxe québécois sur une cartouche de 200 cigarettes. L'ancien prix était fixé à 29,80 $ depuis 2014. Ça équivaut à une hausse de 4 cents par cigarette. Le Québec reste la province au Canada où le prix de la cartouche de cigarettes reste le moins cher.

3,8 milliards de dollars

Ce sont les coûts de santé liés au tabagisme selon le ministère des Finances, ce qui représente environ 7% du budget en santé. D’après la même source, 13 000 personnes meurent chaque année en raison du tabac au Québec.

13,3 %

C’est le taux de tabagisme estimé au Québec selon les chiffres du ministère des Finances. Le Québec serait la 4e province la plus consommatrice de produits du tabac au pays. Une enquête canadienne de 2020 place la Colombie-Britannique au dernier rang du taux de tabagisme (8 %) et Terre-Neuve-et-Labrador au premier rang (15%). La consommation de tabac reste plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

• À lire aussi: Le cannabis vous donnera-t-il de meilleurs orgasmes? Voici ce que dit la science

61 %

C’est le pourcentage des jeunes âgés de 15 à 19 ans qui vapotent et n’ont jamais consommé de tabac. Le pourcentage est de 27% pour les 20-24 ans selon Statistique Canada. En 2021, 17 % des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans vapotent. Cette nouvelle hausse de taxes ne touche pas ces produits.

«Bien que certaines personnes utilisent ces dispositifs pour réduire l'usage du tabac ou arrêter de fumer, le vapotage peut également avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les jeunes et chez les non-fumeurs», rappelle l'Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine de 2021.

377 millions de dollars

C’est la hausse annuelle des revenus pour la province qu’aurait générée une hausse de taxes de 15,25$ par cartouche comme le conseillait la Société canadienne du cancer. Cette hausse aurait permis au Québec d’atteindre le niveau de taxation de l’Ontario.

À VOIR AUSSI