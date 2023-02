Le baiser de Jill Biden et de l’époux de Kamala Harris devient viral

Partager







Mardi soir, alors que son époux livrait une attaque à certains membres du parti républicain, la première dame américaine Jill Biden a retenu l’attention de certains en raison d’un moment comique l’impliquant.

L’incident s’est déroulé lors du State of the Union, où le président Joe Biden a fait état de l’union (du moins, c’est ce qu’on croit qui se passe au State of the Union, on n’est pas la chaire Raoul-Dandurand quand même).

Alors que Dr Jill a salué Doug Emhoff, l’époux de la vice-présidente Kamala Harris, Jill et Doug ont échangé un bref baiser sur les lèvres. Un petit là, similaire à celui que François Legault a donné à sa sœur le soir de son élection en 2018. Le baiser a été capté sur vidéo.

Bien que le baiser ne signifie probablement rien, plusieurs personnes se sont rendues sur le web dans le strict but de ne pas se mêler de leurs affaires.

À date, personne de l’administration Biden n’a réagi au baiser.

