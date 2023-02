Madonna blâme un photographe pour son visage méconnaissable aux Grammys

Partager







Madonna a senti le besoin de remettre les pendules à l’heure après son discours aux Grammy Awards, dimanche, qui a suscité un déferlement de commentaires désobligeants à propos de son visage.

«Méconnaissable», «enflée», «ça ne peut pas être elle», «chirurgie esthétique ratée», la chanteuse de 64 ans a eu droit à un flot de propos peu flatteurs sur les médias sociaux.

Irritée, Madonna s’est exprimée dans une publication Instagram très sentie.

«Au lieu de focaliser sur ce que j'ai dit dans mon discours qui consistait à remercier pour leur intrépidité des artistes comme Sam et Kim, beaucoup de gens ont choisi de ne parler que des photos en gros plan de moi prises avec un téléobjectif par un photographe de presse qui déforme le visage de n'importe qui!!» appuie-t-elle.

Madonna ajoute qu’une fois encore, c’est signe de «l'âgisme et de la misogynie» qui sévit dans le monde dans lequel on vit.

«Je ne me suis jamais excusée pour aucun des choix créatifs que j'ai faits ni pour mon apparence ou ma tenue vestimentaire et je ne vais pas commencer. J'ai été rabaissée par les médias depuis le début de ma carrière, mais je comprends que tout cela n'est qu'une épreuve et je suis contente d’être une pionnière pour que ça soit plus simple pour toutes les femmes derrière moi dans les années à venir. Dans les mots de Beyoncé "Tu ne briseras pas mon âme"», soutient-elle.

Madonna promet de continuer à adopter des comportements subversifs et de repousser les limites, de se ternir debout contre le patriarcat et surtout de profiter de la vie.

L'artiste termine sa missive avec «Inclinez-vous les salopes!» et de nombreux émojis.

