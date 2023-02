On vous explique les différentes phases du cycle menstruel

Partager







Combien de jours un cycle menstruel dure-t-il? Quelles sont les différentes phases? Quels sont les effets psychologiques ou physiques de ces différentes phases sur les personnes menstruées? Il y a beaucoup de choses qu’on ne connaît pas au sujet du cycle menstruel. Voici ce que vous devez savoir, selon deux gynécologues.

Tout débute avec les menstruations

Le cycle menstruel débute avec le premier jour des menstruations.

Les règles peuvent durer entre deux et sept jours, avec une moyenne d’environ cinq jours.

Le cycle menstruel, pour sa part, dure de 21 à 35 jours en moyenne. Non seulement il varie d’une personne à l’autre, mais il peut également varier d’un cycle à l’autre, s’il est irrégulier.

La phase folliculaire

La phase folliculaire s’étend du premier jour des menstruations jusqu’à l’ovulation.

Pendant cette période, l’endomètre, qui tapisse l’intérieur de l’utérus, s’épaissit afin de créer un coussin pour l’embryon dans le cas d'une éventuelle fécondation, explique le Dr Mathieu Leboeuf, directeur du Département d'obstétrique, de gynécologie et de reproduction de l'Université Laval.

Durant la phase folliculaire, le corps produit davantage d’œstrogène. Cette hormone est normalement associée à un état énergique ou anxieux, explique la gynécologue Sarah Maheux-Lacroix.

L’œstrogène est aussi responsable de l’épaississement de l’endomètre.

L’ovulation

Bien que le moment puisse varier d’une personne à l’autre, l’ovulation se déroule normalement au quatorzième jour du cycle.

À ce moment, un ovaire libère un ovule.

Si un spermatozoïde et un ovule s'unissent pour former un œuf, il y a fécondation. Sept jours après l’ovulation, l’œuf se rend à l’utérus afin de former un embryon, qui va se placer dans l’endomètre. Commence alors la gestation pour une période de 37 à 41 semaines.

La phase lutéale

Après l’ovulation, c’est la phase lutéale, lors de laquelle le corps se met à sécréter de la progestérone. Cette hormone entraîne généralement un état de relaxation et de la morosité, mentionne la Dre Maheux-Lacroix.

L’endomètre accumule du glycogène afin de nourrir l’embryon. S’il n’y a pas de fécondation, l’endomètre finit par tomber, parce que le sucre qu’il contient n’est plus utilisable.

Un nouveau cycle débute lorsque le corps détecte une diminution de l’œstrogène et de la progestérone.

Les saignements sont causés par la chute de l’endomètre lorsqu’il est éliminé par le corps.

Autant de cycles que de femmes

Les cycles menstruels et leurs effets varient d’une personne à l’autre, insistent le Dr Leboeuf et la Dre Maheux-Lacroix.

«Certaines femmes ressentent beaucoup les changements hormonaux, alors que d’autres moins», précise la Dre Maheux-Lacroix, en rappelant qu’il est «impossible en médecine de faire une règle qui s’applique à tous».

Le syndrome prémenstruel de même que les douleurs lors des menstruations peuvent varier en intensité, voire être absents. Les femmes vont aussi ressentir les fluctuations d’œstrogène et de progestérone dans leur corps différemment.

Source: Clinique Mayo et Institut national de santé publique du Québec