Une soirée avec un DJ le jour le plus froid de l’histoire d’Igloofest

Le mercure s’approchait des – 30 degrés Celsius (avec un ressenti frôlant les – 40) lorsque l’artiste montréalais Priori s’est installé derrière les platines de la scène Vidéotron d’Igloofest vendredi dernier.

Il s’apprêtait à enchaîner les sonorités technos pour faire bouger et réchauffer la mince foule de guerriers du froid agglutinés devant lui. Pendant 3 heures, dans le cadre d’un set collaboratif avec l’artiste français Bambounou, il allait prendre part à la soirée la plus froide en 15 ans de ce festival hivernal de musique électronique, selon les organisateurs.

«À chaque fois que je joue un set c’est différent et le contexte est super important aussi, alors je ne pense pas jouer la même chose que je jouerais au Piknic [Électronik] quand il fait 30 degrés dehors», confie Priori, Francis Latreille de son vrai nom, en entrevue avec 24 heures quelques minutes avant d’embarquer sur scène.

«Pour moi, il y a de la musique d’été et de la musique d’hiver. Je pense que ça veut peut-être dire quelque chose de différent pour chaque personne, mais mon interprétation des deux est différente, puis je n’écoute pas non plus la même musique en été et en hiver», poursuit-il.

Photo Julien Bouthillier L'artiste Priori sur scène à Igloofest

Des mesures avaient été mises en place pour assurer que tous étaient en sécurité. Sur scène, des chaufferettes réchauffaient les artistes et des plexiglas les protégeaient du vent. Pour le public, des feux de foyer et des chalets chauffés étaient accessibles. Il était également possible de se faire rembourser ses billets si on ne voulait pas assister à l’événement en raison du froid.

Selon Priori qui a grandi à Longueuil – à quelques kilomètres du Vieux-Port de Montréal où se tenaient les festivités –, l’essence d’Igloofest représente bien la scène montréalaise.

Photo Julien Bouthillier

«Il faut avoir un certain type d’amour pour la musique pour venir ici, puis décider de le faire dans le froid», estime-t-il.

Après avoir été sur la route pour de la tournée ces derniers temps, il était heureux de revenir performer à la maison, malgré les conditions extrêmes.

Photo Julien Bouthillier

«Revenir à Montréal et faire un spectacle ici, surtout en hiver, c’est tellement particulier. C’est comme full circle, de revenir à la base, de revenir à Montréal, de jouer ici pour les gens d’ici, c’est bien», conclut-il.

