Vainqueur du prochain Super Bowl? Le jeu Madden NFL 23 vous le dira

Après une simulation du match du Super Bowl LVII, l’éditeur EA prédit le vainqueur avec son jeu Madden NFL 23. Non seulement le vainqueur, mais aussi les exploits de la plupart des joueurs vedettes.

Bien que Madden NFL n’ait pas toujours été très précis dans ses simulations, au cours des dix dernières années, le populaire jeu s’est trompé dans 60% des cas, même s’il a parfaitement anticipé la victoire de 28 à 24 des Patriots de New England sur les Seahawks de Seattle en 2015.

Anticipant un score final de 31 à 17 en faveur des Eagles de Philadelphie sur les Chiefs de Kansas City, le jeu Madden NFL 23 a également prédit des statistiques spécifiques pour les joueurs vedettes de chaque équipe. Dans la simulation, Pat Mahomes a obtenu 29/39 passes et un touché, A. J. Brown a réalisé huit interceptions et un touché, Chris Jones a encaissé quatre plaquages et deux plaqués, tandis que C. J. Gardner-Johnson a subi cinq plaqués et une interception.

L’an dernier, la simulation a frôlé le score parfait en prédisant une victoire des Bengals de Cincinnati sur les Rams de Los Angeles par la marque de 24 à 21 dans un match où les Rams ont battu les Bengals 23 à 20.

Pour plusieurs, les prédictions des simulations semblent s’améliorer avec le temps.