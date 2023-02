Dans l'univers musical de Vanille

Partager







En assumant un tournant plus folk avec son album La clairière,Vanille va bien au-delà des références habituelles du genre évoquant Dylan ou Donovan.

• À lire aussi: Le conte de fées de Vanille

Vanille, alias Rachel Leblanc, véritable encyclopédie musicale, nous convie à son enchantement pour les ambiances et les sonorités qui ont nourri son inspiration.

Entre Soleil ‘96 et La clairière, est-ce qu’il y a des influences qui se sont ajoutées?

100%! Quand j’ai fait le premier album, j’écoutais beaucoup de musique des années 90. Entre la sortie de Soleil ‘96 et aujourd’hui, j’ai commencé à écouter beaucoup de folk anglais. Des artistes comme Bridget St. John, Shirley Collins, Linda Perhacs... Des grandes dames du folk. J’écoutais beaucoup de Vashti Bunyan aussi.

Tout le côté cottagecore, imaginaire, campagnard, forestier, ça me plaisait beaucoup. Autant les thèmes que la musique elle-même, qui est tellement douce et introspective.

As-tu fait écouter des albums ou des artistes précis en studio à ton équipe pour montrer le son que tu voulais retrouver sur La clairière?

J’ai deux musiciens qui jouent avec moi de la guitare classique et de la guitare 12 cordes, guitare acoustique. Je leur ai fait écouter l’album Give Me Take You de Duncan Browne. Un album de 1968 qui est un de mes albums préférés. J’avais jamais entendu une voix, un songwriting comme ça. Il y a un petit quelque chose de Paul McCartney.

Est-ce que les chansons en spectacle vont avoir la même signature?

En fait, les chansons de Soleil ‘96 vont être un peu différentes. Parce qu’il y a des chansons où le lead, au lieu d’être une guitare ou un synthé, ça va être de la flûte traversière. Les sons vont être là, mais pas par les mêmes instruments pour donner une uniformité au spectacle. Pour pas que ce soit indie rock et après ça, plus folk, baroque.

Qu’est-ce que tes parents écoutaient à la maison?

Mon père écoutait beaucoup Belle and Sebastian, que j’adorais aussi. C’est vraiment mon père qui m’a le plus fait écouter de musique. J’étais plus attirée par la musique alternative que mon père écoutait. Quand j’avais 8-9 ans, j’écoutais déjà Arcade Fire. Mon groupe préféré c’était Radiohead et j’avais 8 ans. Ça a l’air edgy, mais c’était juste normal.

Le premier show de musique qui t’a vraiment marquée?

J’ai vu les Flaming Lips quand j'avais 14 ans, en 2010. C’était au Métropolis. C’était leur show où ils sortaient d’un vagin. Il y a une madame qui ouvre les jambes... Je regardais ça et je trouvais ça incroyable. C’est un show qui m’a marqué parce que j’ai trouvé l’énergie vraiment hot. Aussi parce que je me suis endormie à la moitié. (Rires...) J’ai littéralement dormi et mon père m’a réveillée à la fin.

Pour parler de tes chansons, on a souvent évoqué Françoise Hardy, les Beach Boys... Mais quelle comparaison t’a le plus étonnée?

Avant, les gens disaient que ma musique ressemblait à Alvvays... et j’aime tellement pas ça ce groupe-là! Encore plus weird, quelqu’un m’a déjà dit «ta voix me fait penser à Lana Del Rey». Voyons donc! Elle chante super grave. Moi c’est cristallin... On n’a pas la même voix!

Quelle époque musicale aurais-tu aimé vivre en temps réel?

J’aurais aimé vivre entre 66 et 72. L’affaire qui est tough, c’est de savoir où dans le monde. Il y avait la scène californienne à San Francisco. Il y avait la scène en Angleterre aussi. En 68 il se passait des affaires psych à ces deux endroits-là. Si j’avais pu avoir 22 ans en 68 dans le Laurel Canyon, j'aurais adoré ça.

Ton parolier ou ta parolière préféré.e?

Dans mes préférées c’est encore une fois Bridget St. John et Duncan Browne. Ils m’ont vraiment inspirée par leurs textes introspectifs, contemplatifs des saisons qui changent. J’aime aussi beaucoup Arthur, l’album Dreams and Images. C’est des textes quand même poétiques. Spirituels, mais pas nécessairement religieux. Ça me parle beaucoup.

Est-ce qu’il y a un réalisateur ou un arrangeur à l'international avec qui tu aimerais beaucoup travailler?

Si on va dans l’inaccessible, j’aimerais vraiment travailler avec Jonathan Rado, qui a réalisé récemment à l’album de Weyes Blood. C’est un gars de Foxygen. Il s’occupe aussi de Lemon Twigs que j’aime beaucoup. Sinon... Van Dyke Parks! (Rires...) Après tout, il a quand même arrangé l’album de Joanna Newsom (Ys).

Ta trame sonore préférée?

C’est pas très long, mais ce serait La Jetée de Chris Marker.

Une chanson que tu aurais aimé écrire?

Message personnel de Françoise Hardy.

Quand ton album Soleil 96 venait à peine de sortir, tu parlais déjà de ton album à venir... En ce moment, travailles-tu déjà sur un prochain album?

Hé oui! Évidemment. Ça fait depuis le printemps déjà que La clairière est terminé. Donc, depuis le mois de mai, je travaille sur des nouvelles affaires. Si je peux donner un petit indice, je vais encore dans quelque chose de différent. J’ai le goût justement d’aller vers de quoi d’un peu plus sunshine pop. Des trucs comme Roger Nichols & The Small Circle of Friends, l’album éponyme, je l’adore. Avec beaucoup d’harmonies vocales.

J’ai le goût de vraiment prendre mon temps pour le troisième pour qu’il soit vraiment parfait. J’ai le goût qu’il soit maximaliste quasiment à la David Axelrod.

Tes plans pour les mois à venir?

J’ai les lancements qui commencent en février. On va tourner pas mal tout le printemps jusqu’au mois de mai. Je fais plein de salles au Québec, puis je vais à South By Southwest en mars. Et je retourne en France et en Belgique au mois de mai.

