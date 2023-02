Étienne Boulay lance un cri du coeur concernant la tragédie de la garderie de Laval

Partager







C’est derrière le micro du Détour, en onde à WKND, que l’animateur, entrepreneur et père de famille, Étienne Boulay a réagi de façon bien humaine au drame survenu dans une garderie de Laval, le 8 février dernier.

La terrible tragédie a sans aucun doute fortement secoué tout le Québec et plusieurs célébrités ont fortement réagi en publiant de touchants messages par l’entremise de leurs réseaux sociaux.

Du côté de l’ancien joueur des Alouettes de Montréal, c’est en ondes à la radio qu’il s’est exprimé en lançant un message bien senti, qui aura certainement rejoint tout le monde.

«Je pense parler pour beaucoup de gens. [...] Nos enfants représentent ce qu’on a de plus pur dans la vie, c’est ce qu’on veut protéger le plus; à tout prix. C’est la pureté même. Tu ne veux pas qu’ils grandissent en ayant été écorchés», lançait-il d’emblée.

«Ma première réaction [...] a été la colère. Et j’ai eu des envies de violence envers cette personne-là. Ça s’est rapidement transformé en tristesse. Je pense que l’émotion que tout le monde vit présentement, qui est la plus frustrante de toutes, c’est l’incompréhension et l’impuissance. On fait face à un événement terrible, on ne sait pas comment le gérer, on n’a pas d’autres choix que d’essayer de s’en parler [...] Chose certaine, on ne sera jamais capable de donner un sens à ça», continuait-il.

«Ce soir [...] il y aura des parents qui vont se coucher sans leurs enfants. Et ça, moi, aujourd’hui, ça me brise le coeur.»

Vous pouvez écouter le segment complet ci-dessous:

Rappelons que depuis quelques semaines, Boulay est de retour à l’antenne de WKND à l’animation de l’émission du retour, Le détour, aux côtés de Pascal Morrissette, Geneviève Hébert-Dumont et de Marc-Antoine Nunez, du lundi au jeudi de 15h à 18h.

