Gala InfluenceCréation: Gurky, Lysandre Nadeau et Claudie Mercier au top

Pour la première fois au Québec, un gala se déroulait jeudi pour remettre des prix aux meilleurs créateurs de contenu web et influenceurs de la province. Pour les organisateurs, il s’agit aussi d’une façon de souligner le talent qu’il y a dans le milieu, qui fait souvent les manchettes pour des controverses.

Le Gala InfluenceCréation se déroulait à la TOHU à Montréal, un peu plus d’un an après la saga des «influenceurs de Tulum», qui avait fait couler beaucoup d’encre et terni la réputation de la profession.

Joël Lemay / Agence QMI

«Il y avait une connotation péjorative par rapport au métier d’influenceur, donc on dirait que c’était le moment parfait pour changer la donne et on a du talent au Québec», explique Antho Tran, un des producteurs de l’événement, qui compte lui-même plus de 250 000 abonnés sur TikTok.

Joël Lemay / Agence QMI

Les nommés dans chaque catégorie ont été sélectionnés par un comité de 23 personnes du milieu. Le choix du gagnant dans chaque catégorie a été déterminé par un choix du public.

La soirée était animée par le créateur de contenu Phil Jones, qui en était à sa première expérience d’animation d’un événement du genre. Il estime que les créateurs de contenus sont désormais omniprésents dans l’univers médiatique québécois, ce qui justifie la tenue d’un tel gala.

Joël Lemay / Agence QMI

«Je trouve ça bien qu’on [soit] en train de transformer [le terme «influenceurs»] en [créateurs] de contenu parce que presque tout le monde sur le web consomme de la création de contenu. [...] Tu n’as pas besoin d’être suivi pour être créateur de contenu. C’est juste qu’il y en a qui se sont démarqués avec leur style à eux», explique M. Jones en entrevue avec 24 heures à quelques minutes de monter sur scène.

Au tout début du gala, le maître de cérémonie a offert un stand-up classique d’ouverture de gala, décochant quelques pointes à des personnalités du web connues comme Élizabeth Rioux, Coach Racicot, Hélène Boudreau et Olivier Primeau.

Et les gagnants sont...

Le prix principal du gala, soit celui de créateur de l'année, a été attribué à Gurky, qui est également reparti avec la statuette dans la catégorie «youtubeur de l'année».

Joël Lemay / Agence QMI

«Ça fait plaisir d’avoir de la reconnaissance ici au Québec. J’encourage tous les créateurs à continuer. Lâchez pas, vive la création de contenu!», a-t-il déclaré.

Lysandre Nadeau a de son côté remporté le prix de l’«Instagrammeuse de l’année».

«Après 13 ans à faire ça, tu te dis que les gens vont en revenir, mais non», a-t-elle déclaré, visiblement émue. Elle était censée ne pas venir au gala en raison de son accouchement imminent, mais a décidé de se présenter à la dernière minute.

Claudie Mercier a été sacrée «TikTokeuse de l’année», en plus de recevoir le prix dans la catégorie Divertissement. Dans son discours de remerciement, elle a confié avoir toujours rêvé de travailler dans les médias.

«Grâce à vous, je peux vivre de ma passion et être heureuse. Je vous souhaite toutes et tous de vivre de votre passion», a déclaré l'ex-participante d'Occupation Double en s’adressant à ses fans.

@claudiemercier Une journée dans mon assiette. 💛 Pour moi l'important c'est d'être balancée alors je mange ce que mon corps réclame hihi. ❤️ ♬ Coffee Talk (Extended) - BLVKSHP

Le prix «streamer de l'année» est revenu à Cocotte.

Le prix de la catégorie Mode et beauté a été remporté par Lucie Rhéaume, qui compte près de 250 000 abonnés sur Instagram et qui n'était pas sur place jeudi soir.

Dans la catégorie Fitness, le controversé «coach Racicot», que certains accusent de masculinité toxique, était en nomination. Il a mordu la poussière alors que c’est Le Fit Cook qui a remporté les grands honneurs.

La prix Style de vie a été remporté par la chanteuse Alicia Moffet, qui n'était pas non plus sur place.

La chanteuse Roxane Bruneau a remporté le prix dans la catégorie Humour. L’autrice-compositrice-interprète qui fait les choses «à sa manière» a tenu à remercier ses fans dans un discours pré-enregistré.

Victorieuse dans la catégorie Éducation et sensibilisation, la professionnelle en sexologie derrière le compte «Au lit avec Anne-Marie» a souligné l’importance d’utiliser les réseaux sociaux pour faire de la conscientisation sur divers enjeux sociaux . Elle a également rappelé l’importance de l’éducation et de l’épanouissement sexuel.

«Je vous jure sur ma collection de dildos que je ne pensais pas gagner ce soir», a-t-elle déclaré.

Le prix qualifié de «plus corpo de la soirée», destiné à l’entreprise de l’année sur les réseaux sociaux a été remporté par Maxi.

Le prix du Balado de l’année a été remis à Sexe Oral. Animé par Lysandre Nadeau et Joanie Grenier, l’émission aborde la sexualité de manière décomplexée.

