Les 4 signes astrologiques les plus jaloux

Quand vient le temps de trouver notre partenaire de vie, l'astrologie peut être un indicateur du type de personnalité de l’être aimé. Comme avec tout, certains signes astrologiques peuvent être plus jaloux!

La jalousie peut devenir toxique dans une relation lorsqu’elle est non fondée et maladive. Chez certains signes astrologiques, cette tendance est parfois présente.

À prendre avec un grain de sel, bien sûr!

Voici les 4 signes astro les plus jaloux:

4. Poissons

Grands émotifs, les Poissons ont parfois de la difficulté à contrôler leurs réactions. Ils peuvent avoir des sautes d’humeur assez impressionnantes, et cela comprend lorsqu’ils ne sentent pas qu’ils ont toute l’attention de l’être aimé. Cependant, leur jalousie disparaît aussi vite qu’elle est apparue et est rapidement oubliée. Il suffit de les rassurer et de prouver que vous n’avez d’yeux que pour elle ou lui!

3. Lion

Là où les Poissons s’attendent à avoir toute l’attention dans leur relation, les Lion désirent cela dans toutes les sphères de leur vie. Leur jalousie peut s'étendre au-delà du couple et aller jusque dans leurs amitiés, relations professionnelles ou encore au sein de leur famille. Pour calmer la jalousie d’une personne Lion, essayez de la complimenter!

2. Cancer

Ce n'est un secret pour personne, les Cancer sont les emos du zodiaque. Ils sont très proches de leurs émotions et ont la fâcheuse tendance à tomber amoureux très (trop) rapidement. Parfois, leur crush n’est pas réciproque, et c’est là que la jalousie entre en jeu. Puis, une fois en couple, ils donnent tout ce qu’ils ont et si l’effort n’est pas égal des deux côtés, ils ne se sentiront pas appréciés à leur juste valeur.

1. Scorpion

Signe d’eau hautement intuitif, le Scorpion est le signe le plus sensible du zodiaque, et ce, même si ces personnes ne veulent pas toujours le montrer. En relation, elles peuvent avoir tendance à cacher ce qu’elles ressentent vraiment, pour finalement en faire une obsession et ruminer dans leur coin. Une touche de paranoïa cause ceci, mais si vous obtenez finalement la confiance d’un Scorpion, ce sera pour la vie!

