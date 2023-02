L’évolution de Madonna de 1981 à 2023, en images

Partager







Tout au long de sa carrière de plus de 40 ans, Madonna a épaté ses fans avec ses changements de style spectaculaires



Souvent qualifiée d’«indémodable», la Material Girl a été à l’avant-garde des tendances dans les années 80, 90 et 2000 avec ses albums vendus à des millions d’exemplaires, ses spectacles exaltants et hauts en couleurs, et ses apparitions dans des films devenus cultes comme Une ligue en jupons.

On l’a un peu moins vue depuis le début des années 2010 et c’est peut-être ce qui explique l’étonnement des gens qui l’ont aperçue, métamorphosée, à la plus récente cérémonie des Prix Grammys.



Quoi qu’il en soit, Madonna a toujours fait fi des critiques et a tracé un chemin, en ouvrant la voie pour ceux qui la suivaient.



Dans la vidéo CI-DESSUS, nous revenons sur l’évolution stupéfiante de son apparence de 1981 à 2023, en sortant des archives une photo pour chaque année.

