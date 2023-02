Maria Shriver se sentait «invisible» lors de son mariage avec Arnold Schwarzenegger

Partager







Maria Shriver a confié qu'elle se sentait «invisible» aux côtés d'Arnold Schwarzenegger pendant leurs 25 ans de mariage.

En cause, les personnes qui l'ignoraient complètement lorsqu'elle était avec lui et venaient parler uniquement à son époux de l'époque sans même lui adresser un bonjour.

Et cela n'a visiblement pas été le cas qu'avec son célèbre mari de l'époque, mais également lorsqu'elle était avec ses proches, Maria Shriver étant membre de la famille Kennedy.

«Je me mettais en colère contre les gens qui venaient et ne reconnaissaient pas que j'existais quand je me tenais à côté d'Arnold, ou quand j'étais à côté de mon oncle ou autre», a-t-elle déclaré sur le podcast Making Space with Hoda Kotb.

«Et puis j’ai [pris conscience] qu’ils m'enseignaient une leçon selon laquelle il ne s'agissait pas de savoir s'ils me voyaient. Est-ce que moi, je me vois? Suis-je visible pour moi?»

Maria Shriver et Arnold Schwarzenegger ont eu quatre enfants. Ils se sont rencontrés pour la première fois en août 1977 et se sont mariés en 1986.

Elle a demandé le divorce en juillet 2011 après avoir découvert que le Terminator avait eu une liaison avec la gouvernante de la famille et avait engendré un fils, Joseph Baena, aujourd'hui âgé de 25 ans. Leur divorce a été finalisé en 2021.

Ailleurs dans l'entrevue, Maria Shriver a révélé qu'elle était allée dans un couvent et avait obtenu la permission d'être enfin elle-même.

«Je suis allée dans un couvent, un couvent cloîtré, pour être dans le silence et chercher des conseils... La mère supérieure m'a dit: "Je pense que vous êtes venue ici pour demander la permission"», se souvient-elle.

«Elle a dit: "Vous ne pouvez pas résider ici, mais vous avez la permission de sortir et de devenir Maria." J’étais comme, sanglotante. Et puis je me suis dit: "OK, mon Dieu, allons-y. Je vais prendre ça et apprendre tout ce que je peux sur mon rôle et ce que j’ai besoin d’apprendre".»

