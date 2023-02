Un Américain paie une manucure à son fils de 3 ans pour faire la morale à ses éducatrices

Partager







Un résident de la Californie a décidé d’aller faire faire une manucure à son fils de trois ans le week-end dernier, après son éducatrice en garderie lui ait dit que les manucures sont «pour les filles seulement».

«Mon fils est rentré de l’école contrarié parce que son éducatrice lui a dit que peindre ses ongles était réservé aux filles», raconte d’emblée Christian Shearhod dans une vidéo publiée sur TikTok. «Alors, aujourd’hui je l’emmène se faire faire une manucure!»

À ce jour, la publication a été vue plus de 4,1 millions de fois et aimée par plus de 719 000 personnes sur TikTok.

On y voit le petit Ashton entrer dans un salon de manucure de West Hollywood et choisir avec enthousiasme sa couleur de prédilection — le rose — et passer sous les pinceaux. À la toute fin, le bambin aux cheveux bleus montre fièrement ses ongles vernis, sourire fendu jusqu’aux oreilles.

En entrevue avec la chaine NBC, le père d'Ashton, enseignant en mathématique, raconte qu’il voulait s’assurer que son fils n’ait pas de culpabilité ou de honte à vouloir se peindre les ongles.

«C'est quelque chose qu'il aime», dit-il, ajoutant qu'il souhaitait qu'Ashton profite pleinement de la vie à son âge, sans «normes sexistes strictes».

«C’est quelque chose qu’il aime», dit-il, ajoutant qu’il souhaitait qu’Ashton profite pleinement de la vie à son âge, sans «normes sexistes strictes».

Le jour suivant, Christian Shearhod a demandé aux éducatrices de la garderie de ne plus passer ce genre de commentaire à son fils.

Une pluie de support

Le nombre de commentaires a franchi la barre des 14 000 sous la publication originale, majoritairement en support au père de famille.

«Les enseignants ne devraient pas être se mêler à la vie des enfants à la maison. Si mon garçon veut ses ongles peints, qu’il le fasse! En quoi ça dérange une éducatrice?», s’insurge une internaute.

«En tant qu’enseignante, je ne peux pas m’imaginer dire ce genre de mots à un petit enfant... Qu’est-ce qu’elle [l’éducatrice] essayait de faire? Détruire toute sa créativité?»

Certains party poopers se sont toutefois mêlés au débat, demandant même au père si son enfant était homosexuel. Christian Shearhod a souhaité répondre à ce commentaire dans une seconde vidéo.

«[Ashton] a littéralement trois ans. Il ne peut pas être gay, parce qu’il n’a pas encore de sexualité, et vous n’allez pas lui assigner une sexualité parce qu’il aime des choses féminines ou des choses en dehors des normes genrées», réplique Christian Shearhod, qui partage sa vie avec une femme trans et qui s’identifie lui-même comme hétérosexuel.

