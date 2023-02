Un «box» pour des séances de télétravail en nature ou dans votre cour

Partager







Go-Box, c’est le nouveau projet pour télétravailler en nature des trippeux de plein air derrière l’entreprise Go-Van.

Ayant vécu à temps plein sur la route pendant plusieurs années, Karo et Julien étaient constamment à la recherche d’endroits où s’installer et faire un peu de télétravail.

C’est de cette requête qu'est née l’idée de créer un écosystème qui invite à la productivité et au confort en pleine nature. Ils présentent aujourd’hui le Go-Box, offert à la vente aux particuliers.





Courtoisie

L’initiative s’adresse autant aux nomades digitaux qu’aux entreprises. Avec la hausse du télétravail et le manque d’espace dans nos maisons, ces unités serviront de havre de paix pour travailler dans sa propre cour arrière. En ville, elles peuvent être considérées comme un cabanon ou une annexe.



Les Go-Box entrent sur le marché pour 49 000$ pour la petite et 59 000$ pour la grande (option lit escamotable en sus).

Deux unités sont actuellement en démonstration, si vous êtes curieux. Il suffit de se rendre au Pittstop Vélo-Café à Bromont (80, boulevard de Bromont, Bromont) et à LA-telier Destination Design de Cowansville (1122, rue du S, Cowansville).

Elles seront déposées à cet endroit pendant toute la saison. Il sera possible de réserver sur leur site très bientôt.

Courtoisie

Le Go-Box consiste en une unité non permanente fabriquée entièrement au Québec et décorée avec goût. Le mini bureau est disponible en deux formats.

Courtoisie

Le Go-Box offre un environnement de télétravail fonctionnel et confortable. L’espace peut être visité autant en hiver qu’en été. Il peut se trouver dans un milieu naturel autant que dans un milieu urbain. Pour les mois plus froids, une chaufferette permet aux petits pieds et au bout de doigts qui tapent sur des claviers de ne pas geler.

Courtoisie

Go-Van est un magazine en ligne consacré à la culture de la vanlife. Cette plateforme a été créée pour partager des histoires, des conseils, des destinations de road trips sympas, des photos, des vidéos et plus encore. Le fondateur de Go-Van, Julien Roussin Côté, a vécu sur la route pendant près de 7 ans et sa conjointe, Karolina Krupa, durant 3 ans. Tout le monde chez Go-Van est passionné de vanlife et partage cette passion pour la grande route.

