7 choses à savoir sur Gurky, youtubeur de l’année

Le youtubeur Gurky a été consacré créateur de contenus de l’année au tout premier Gala InfluenceCréation, qui récompense les influenceurs du Québec.

Bien qu’il cumule plus de 940k abonnés dans YouTube (on s’approche pas mal du million rendu là!), on n’en connaît que très peu sur la vie de celui que l’on surnomme Gurky.

Voici 7 choses à savoir sur le créateur de contenus de l’année:

1. Son vrai nom est Jules et il a 25 ans

C’est avec un générateur de noms que Jules a trouvé son nom d’utilisateur. Au départ, c’était quelque chose qui ressemblait à Gurky, mais il a changé quelques lettres afin d’arriver au résultat final.

2. Il est né en France, mais est établi au Québec

Le youtubeur est d’ailleurs très populaire auprès de nos cousins français.

3. Il partage son contenu principalement dans YouTube

Gurky est surtout connu pour sa création de vidéos dans lesquelles il essaie de la nourriture datant de plus de 20 ans ou encore des choses qui sortent de l’ordinaire.

En plus de son presque million d’abonnés dans YouTube, il a aussi 77 000 personnes qui le suivent dans Instagram.

4. PL Cloutier et la mère de Gurky ont déjà travaillé ensemble

La mère de Gurky travaille pour Radio-Canada et a déjà collaboré comme recherchiste avec le youtubeur PL Cloutier à l’émission Et que ça saute. Cloutier avait d’ailleurs rencontré Gurky sur un plateau de tournage à l’époque.

Ils ont ensuite travaillé ensemble à l’émission Cap sur l’été.

5. Son chat fait souvent partie de ses vidéos.

Chibi le chat est presque aussi populaire que son maître. Il cumule près de 10 000 abonnés dans Instagram.

6. Sa copine fait aussi souvent apparition dans ses vidéos.

En plus d’être la compagne de vie de Gurky, elle est aussi sa caméraman pour la plupart de ses vidéos.

7. Il est le premier récipiendaire du prix du créateur de contenus de l’année

Les nommés avaient d’abord été sélectionnés par un jury, mais le vote final est revenu au public. C’est donc la consécration pour le populaire youtubeur.

