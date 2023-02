C’est parti pour la recherche sur Bing de Microsoft qui annonce l’intégration de l’IA ChatGPT

Partager







Soudainement, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA), les pendules sont remises à l’heure dans le vaste monde de la recherche Web, et tous les grands joueurs se retrouvent à la ligne de départ d'une nouvelle course planétaire sur les réseaux informatiques.

Et on peut dire que c’est bien parti pour Microsoft, mais beaucoup moins pour Google. Pour ce dernier, l’événement de lancement décevant et une erreur dans une publicité ont mis le robot conversationnel Bard (chatbot) de Google dans l’eau chaude.

Dans la vidéo promotionnelle, on demande à l'outil d'IA Bard de Google: «Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb [JWST] dont je peux parler à mon enfant de 9 ans?» Dans sa réponse, Bard répond que le JWST a pris les «toutes premières images» d'une exoplanète en dehors de notre système solaire. Pourtant, la première image d'une exoplanète a été prise par le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral en 2004, selon la NASA.

L'erreur a été repérée par l'astrophysicien Grant Tremblay.

Cette bévue a sabré 7,44% à la valeur boursière d’Alphabet ou, si vous préférez, 8$ l’action, soit l’équivalent de 100 milliards USD. Le lendemain, sa valeur a encore chuté de 4%. Pour plusieurs, Bard ressemble à un lancement précipité.

Un nouveau Bing gonflé à bloc par l’IA de ChatGPT

Microsoft a volé la vedette avec un événement surprise le 7 février où l'entreprise a dévoilé une nouvelle version de son moteur de recherche Bing développée avec OpenAI, la société derrière ChatGPT.

Le Bing remanié «fonctionne sur un nouveau modèle de langage étendu de nouvelle génération. Un modèle qui est beaucoup plus puissant que ChatGPT et qui est personnalisé spécifiquement pour la recherche», a annoncé Yusuf Mehdi, vice-président d'entreprise et directeur du marketing grand public de Microsoft, lors de la présentation.

Microsoft affirme qu'elle utilise l'IA conversationnelle pour créer une nouvelle façon de naviguer sur le Web. Les utilisateurs pourront discuter avec Bing à la manière de ChatGPT, en posant des questions et en recevant des réponses en langage naturel.

Outre l’engin conversationnel sur Bing, le géant du logiciel ajoute des fonctionnalités d'IA à son navigateur maison Edge, promettant aux internautes une expérience nouvelle de navigation sur le Web et de recherche d'informations en ligne. Edge disposera des fonctions «clavarder» et «composer» à même la barre latérale du navigateur.

Dans la présentation du nouveau Bing, les résultats de recherche traditionnels défilent sous nos yeux, accompagnés des annotations de l'IA, tandis qu'un autre mode permet aux utilisateurs de parler directement avec l’interface conversationnelle de Bing.

Pareillement, Microsoft a montré un certain nombre d'exemples de recherche sur Bing pour des recettes, des conseils de voyage et même d'achat de meubles chez IKEA. On a aussi demandé à Bing de «créer un itinéraire pour chaque jour d'un voyage de cinq jours à Mexico». L’agent conversationnel (chatbot) a répondu à la question en décrivant un itinéraire approximatif et en fournissant des liens vers des sources d'informations complémentaires.

Microsoft Avec le nouveau Bing, explorer le web n'est pas seulement plus facile, c'est aussi plus amusant. On peut lui demander des choses comme : à l’occasion de mon anniversaire de mariage en septembre, aidez-moi à planifier un voyage dans un endroit amusant en Europe, au départ de Londres.

Contrairement à ChatGPT, qui ne disposait pas des données les plus à jour, le nouveau Bing peut également récupérer et analyser des informations sur des événements récents.

Le nouveau Bing est en ligne aujourd'hui «pour une prévisualisation limitée du bureau», mais il semble que les utilisateurs ne puissent faire qu'une seule requête d'un certain nombre prédéfini et qu'ils reçoivent chaque fois les mêmes résultats. Il existe également une liste d'attente pour les personnes qui souhaiteraient un jour bénéficier d'un accès illimité.

Le nouveau Bing en vidéo