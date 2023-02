Un rideau de douche signé Pony pour une touche de couleurs dans votre salle de bain

Partager







La salle de bain est sans aucun doute l’une des pièces les plus «fun» de votre maison. Comme c’est une pièce fermée, il est possible d’y créer un décor dynamique et coloré sans brimer le reste de votre esthétique.

Simons

Si vous avez envie d’ajouter une touche de couleurs à votre salle de bain, sachez que l’artiste visuelle Pony a créé un design de rideau de douche absolument unique.

En collaboration avec la compagnie Costume de bain, l’artiste a fait une illustration colorée et funky à souhait qui ajoutera un peu de «wow» à votre salle de bain.

Simons

Le rideau de douche se vend à 58$ chez Simons.

