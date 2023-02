Léa Clermont-Dion vend sa fabuleuse maison de campagne centenaire à Mont-Saint-Hilaire pour 899 900$

Partager







L'autrice et animatrice Léa Clermont-Dion vend sa magnifique maison de campagne centenaire située à Mont-Saint-Hilaire.

Jean-François Gingras / KW Connexion

La propriété se trouve sur un immense terrain avec des arbres matures et a vraiment tout pour plaire! Un bel espace de vie, de la luminosité, une véranda de rêve... et plus encore!

Au rez-de-chaussée, on retrouve d’abord le salon avec son foyer au bois et ses grandes fenêtres qui laissent entrer une belle lumière.

On continue ensuite dans la salle à manger conviviale qui donne sur la cuisine.

Cette dernière possède un petit îlot pratique et un magnifique mur de lambris de bois qui ajoute beaucoup de chaleur à la pièce. On peut également accéder au solarium par la cuisine.

Plus loin, une salle familiale vous attend ainsi qu’une salle de bain complète et un bureau très pratique.

La propriété possède une vaste véranda couverte où il est facile de s’imaginer boire un café le dimanche matin.

La maison possède un total de quatre chambres à coucher, ainsi que deux salles de bain complètes et une salle d’eau.

À l’extérieur, les futurs propriétaires pourront profiter d’une grande cour et d'un jardin. Une piscine creusée et chauffée s’y trouve également!

Cette magnifique propriété est à vendre au coût de 899 900$ par Jean-François Gingras KX Connexion. Tous les détails ici.

