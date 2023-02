Voici pourquoi vous ne verrez pas Penn Badgley nu dans la saison 4 de YOU

Partager







Penn Badgley explique pourquoi il a souhaité ne pas avoir de scènes d’intimité dans la saison 4 de You.

On adore Penn Badgley depuis son rôle de Dan Humphrey dans Gossip Girl, mais encore plus depuis celui du tueur Joe Goldberg dans You.

La 4e saison de la populaire série vient tout juste de sortir dans Netflix, et certains vont peut-être remarquer qu’il y a beaucoup moins de scènes d’amour entre Joe et ses conquêtes féminines. Le principal intéressé en a dévoilé la véritable raison.

C’est dans un épisode de son podcast Podcrushed que Penn s'est expliqué. La co-animatrice, Nava Kavelin, a ainsi lancé le sujet: «En tant que ton amie, je connais un peu la raison pour laquelle il y a moins d’intimité dans cette [nouvelle] saison [de You] et je crois que les gens aimeraient l’entendre».

«J'ai demandé à Sera Gamble, la créatrice [de la série] si je pouvais ne plus faire de scènes d’intimité», a simplement répondu Penn.

«C’est une décision que j’avais prise avant même d’accepter le rôle. Je ne crois pas l'avoir déjà dit publiquement, mais l’une des raisons principales est “est-ce que je veux vraiment me rediriger dans une carrière où je ne joue que des rôles romantiques?''», a-t-il expliqué.

En plus de cela, le fait que Penn soit un homme marié aura penché dans la balance. «La fidélité dans toutes les relations, et surtout dans mon mariage, est très importante pour moi», a-t-il mentionné.

Lorsqu’il a réalisé cela, il a simplement demandé à la créatrice et auteure de la série s’il lui était possible d’avoir le moins de scènes de sexe possible, idéalement aucune, sachant qu’il avait signé un contrat et qu’elle pouvait très bien refuser sa requête.

À sa grande surprise, Sera Gamble a réagi de façon très positive à la demande de Penn et a réduit de beaucoup le nombre de scènes d’intimité dans la saison 4.

Comme quoi, l’honnêteté est toujours la meilleure voie!

