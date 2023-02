MC Gilles révèle qu’il a été hospitalisé pour des problèmes de santé mentale et lance un bouleversant message d'espoir

Partager







Le chroniqueur MC Gilles occupait la chaise du fou du roi dimanche soir à Tout le monde en parle et il a profité de son mot d’ouverture pour lancer un important message d’espoir à tous ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale.

L’homme de 49 ans a malheureusement annoncé qu'il avait récemment appris qu’un conseiller de Saint-Sévère, petite municipalité qui a fait les manchettes en décembre quand des vaches s'étaient évadées, s’était enlevé la vie à 34 ans.

MC Gilles, la voix nouée par l’émotion, a expliqué que le drame a secoué toute la communauté tissée serrée de la Mauricie. Il a ensuite tenu à lancer un message d’espoir à tout le monde en livrant sa propre histoire.

«Il faut qu’on fasse quelque chose, il faut qu’on se parle. J’ai eu de gros problèmes, il y a quelques années. Des gros problèmes de santé mentale, on m’a hospitalisé. J’ai plus que pogné le fond, j’ai pogné le troisième fond. Je me suis dit qu’il n’y aurait pas de lumière pis pas de bout», a raconté celui qu’on connaît surtout pour son humour.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Je veux vous dire que oui, il y a une lumière. Tous les spécialistes le disent et moi je ne le croyais pas. Mais oui, il y a une lumière. Donnez-vous la chance de foncer.»

Allô @mcgilles. Merci beaucoup pour votre témoignage. Tu as surement contribué à sauver des vies, genre live là. C'est important de se parler quand on pense voir un mur devant nous, et c'est important de dire à nos amis qui galèrent qu'on est là pour eux. @OFF_TLMEP — Ruby Irene Pratka (pronounflexible) #НЕТВОЙНЕ (@mllemarguerite) February 13, 2023

MC Gilles a conclu son témoignage émouvant par trois conseils.

«Parlez, confiez-vous. Si quelqu’un vous demande si ça va et que ça ne va pas, dites-le. Dites “je ne vais pas bien et j’ai peut-être besoin d’aide”.»

«Deuxième chose, dites la vérité. Quand vous allez vers l’aide, dites la vérité; dites-leur pas de mensonge. Si vous avez des idées noires, dites-le. Si vous vous apercevez qu’il n’y a pas de bout, dites-le aux spécialistes, ils sont vraiment là pour vous aider.»

«Et finalement, je vous dirais que moi ce qui m’a sauvé la vie, c’est un médecin. Alors que je me rabaissais, je me disais, "je suis fou", lui m’a dit: "tu n’es pas fou". Même qu’il y a une corrélation avec l’intelligence. Plus vous êtes intelligent, plus ça se peut que vous vous posiez ben des questions. Vous n’êtes pas fou, vous êtes intelligent, demandez de l’aide.»

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1 800 668-6868

Tel-jeunes

• www.teljeunes.com

• 1 800 263-2266