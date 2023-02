En Angleterre, Dieu pourrait être identifié comme «iel»

Partager







Des prêtres britanniques ont demandé à l’Église anglicane s’ils pouvaient, dans un avenir rapproché, cesser de parler de Dieu comme étant un homme et plutôt recourir à des termes plus inclusifs et non genrés.

• À lire aussi: Un congé de «pattes-ternité» lors de l’adoption d’un animal? C’est ce qu’offre une entreprise canadienne

• À lire aussi: Les écoles ne sont souvent pas équipées pour lutter contre les violences sexuelles

L’Église d’Angleterre a annoncé la semaine dernière qu’elle comptait lancer une commission sur cette question au printemps prochain.

Dans l’éventualité d’une possible modification des termes utilisés, ce qui marquerait une rupture sans précédent avec les enseignements traditionnels, c’est le synode général – une assemblée décisionnelle et législative de l’Église anglicane – qui approuvera ou non la décision.

AFP Les membres de l'Église assistent au synode de l'Église d'Angleterre, à Church House, à Londres.

Le révérend Dr Michael Ipgrave, évêque de Lichfield et vice-président de la commission liturgique chargée de cette question, a déclaré à The Guardian que l’Église «explorait depuis plusieurs années l’emploi d’une langue genrée pour ce qui est de Dieu».

Les commentaires de l’évêque font suite à une question posée au synode par la Révérende Joanna Stobart, vicaire d’Ilminster et de Whitelackington, sur les progrès réalisés dans le développement d’une «langue plus inclusive» dans les offices liturgiques au sein de l’Église anglicane.

Qu’adviendra-t-il du célèbre «Notre Père», récité de génération en génération depuis des millénaires? Les détails du projet ne sont, pour l’instant, pas clairs.

Plusieurs conservateurs anglais critiquent vertement ce possible changement au sein de l’Église, affirmant que le terme «Père» ne peut être remplacé par celui de «Mère» sans altérer le sens des propos.

Un vieux débat

Si certains estiment que Dieu est un homme, d’autres croient qu'il serait plutôt une femme.

Le débat sur le genre du Créateur ne date pas d’hier, selon un porte-parole de l’Église d’Angleterre qui nous rappelle que «les chrétiens ont reconnu depuis l'Antiquité que Dieu n'est ni homme ni femme».

AFP Charles III, roi d'Angleterre et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre.

«Depuis l’introduction de nos formes actuelles de service en langue contemporaine, il y a plus de 20 ans, on s’intéresse davantage à l’exploration de nouvelles pratiques langagières», mentionne-t-on au média anglais, en précisant qu’aucun changement de ce genre ne pourrait se faire «sans une réflexion approfondie».

Qu’en pense ChatGPT?

Pour pousser plus avant la discussion, 24 heures a décidé de demander à ChatGPT, le populaire robot conversationnel issu de l’intelligence artificielle et développé par Open AI, si Dieu était un homme ou une femme.

Voici sa réponse somme toute diplomatique:

«Dans de nombreuses religions, Dieu n'est ni considéré comme un homme ni comme une femme, mais comme un être spirituel supérieur qui dépasse les caractéristiques et les limites de la forme humaine. Les attributs de genre peuvent être attribués à Dieu dans certains textes religieux pour faciliter la compréhension, mais ils ne définissent pas la nature de Dieu. En fin de compte, la question de l'identité de genre de Dieu dépend de la croyance religieuse individuelle et peut varier considérablement d'une personne à l'autre.»

− Avec les informations de The Guardian

À voir aussi: