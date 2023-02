Céline ne raccroche pas son propre téléphone selon un journaliste français

Partager







Voici le moment Céline de la semaine!

Samedi soir, alors qu’il était de passage à l’émission de RTL On refait la télé, le journaliste français Stéphane Rotenberg est revenu sur une rencontre marquante qu’il avait eue avec Céline Dion alors que celle-ci traversait une épreuve difficile.

En 2016, Rotenberg a été le premier animateur français à interviewer Céline Dion à la suite du décès de son mari René Angelil plus tôt cette même année. L’homme de 55 ans dit qu’il a été vraiment étonné de voir le protocole mis en place autour de la diva de Charlemagne.

Selon lui, l’interprète de My Heart Will Go On «n’ouvre quasiment jamais une porte et n’appuie jamais sur un bouton d’ascenseur.»

«Lorsqu’elle arrive, l’ascenseur est bloqué ouvert, du coup, elle n’a pas à attendre.»

Il a aussi confié que Céline n’a pas de téléphone cellulaire en sa possession.

«Quand elle en a besoin d’un, on lui apporte, elle téléphone. Elle ne raccroche même pas. Elle tend le téléphone et on raccroche à sa place.»

Malgré tout, Rotenberg a mentionné l’authenticité de la chanteuse de 54 ans.

«Elle pose des questions, ce qui est rare. Elle écoute la réponse, elle crée un moment.»

«Derrière son artifice de superstar, il y a quelqu’un qui a de vrais moments d’humanité et de sincérité, comme tout le monde.»

