C’est scientifique: les humains ne sont pas (vraiment) monogames

Partager







Moins de 10% des mammifères sur la planète sont monogames — et l’humain n’en fait pas partie. Pourquoi, alors, la vaste majorité des personnes choisissent-elles de s’investir dans une relation exclusive? La réponse se trouverait peut-être dans la chimie.

• À lire aussi: Témoignages: elles ont essayé le couple ouvert... sans succès

• À lire aussi: «L’amour n’a pas besoin d’un toit»: les personnes itinérantes ont le droit d’aimer et d’être aimées

L’exclusivité romantique et sexuelle est perçue comme «l’idéal» pour la majorité des adultes au pays, qu’ils soient en relation intime, célibataires ou qu’ils fréquentent un ou plusieurs partenaires, révèle une récente enquête pancanadienne dirigée par deux professeurs de l’UQAM.

On décrit l’exclusivité romantique comme un arrangement dans lequel on entretient une relation affective, intime et engagée avec une personne à la fois. L’exclusivité sexuelle désigne plutôt une entente dans laquelle les contacts sexuels sont limités à un seul partenaire.

Dans le monde animal — duquel l’être humain fait partie —, la monogamie est beaucoup moins populaire. Entre 3% et 10% des espèces de mammifères ont choisi cette configuration relationnelle.

«Le chien de prairies est une de ces espèces monogames. Il se reproduit toujours avec la même partenaire», illustre Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire de chimie à l’Université Laval.

«Une hormone appelée vasopressine est produite lorsque le mâle trouve la bonne femelle. Cette molécule lui indique que c’est le moment de s’accoupler.»

AFP Deux chiens de prairie partagent un morceau de carotte.

La vasopressine, également sécrétée par l’humain, pourrait expliquer en partie pourquoi autant de personnes sont attirées par la monogamie. «Une personne qui dégage moins de cette hormone pourrait au contraire préférer les relations polygames», précise M. Voyer.

L’hormone de l’amour

Certaines recherches suggèrent que l’ocytocine pourrait aussi jouer un rôle dans la formation de relations monogames, ce qui lui vaut son surnom d’«hormone de l’amour».

«C’est l’hormone de l’empathie, de l’attachement et de la socialisation. Elle crée un lien très puissant entre deux personnes», explique le chimiste.

Une équipe scientifique de l'Université de Bonn, en Allemagne, a démontré en 2012 que cette hormone présente naturellement dans le corps aiderait même les hommes en couple à rester fidèles. Les sujets à qui l'ocytocine a été administrée ont gardé une plus grande distance devant une femme inconnue qu'ils trouvaient attirante. Chez les célibataires, l'hormone n'a fait aucune différence.

L'ocytocine jouerait aussi un rôle clé dans la monogamie des animaux.

Une précédente étude menée sur des campagnols, une espèce de rongeur, a révélé que l’injection d’ocytocine dans le cerveau d’une femelle augmente sa préférence pour un mâle auquel elle avait déjà été exposée.

AFP Un mâle et une femelle campagnol.

«On sait que ces deux hormones [la vasopressine et l’ocytocine] sont impliquées dans le choix d’une relation polygame ou monogame, mais on ne pourra jamais totalement élucider cette préférence de manière scientifique», nuance le professeur Voyer.

«Chaque humain a sa propre génétique qui s’exprime dans différents contextes, influencée par des années de souvenirs emmagasinés dans le cerveau», conclut-il.