L’énorme manoir d'architecte du fondateur de Canadian Tire est à vendre pour 28 M$ et les photos sont très rétro

Voici une maison qui ne s'achète pas avec de l'argent Canadian Tire.

La propriété située dans le quartier torontois cossu de Bridle Path a été construite dans les années 70 pour la famille Billies, les fondateurs de Canadian Tire, rapporte Maclean’s.

Si la maison a été vendue depuis, l’intérieur rétro a bel et bien été conservé.

Conçu par le célèbre architecte canadien John Parkin et le manoir brut est une étonnante demeure de plus de 26 000 pieds carrés.

La demeure compte huit chambres, 12 salles de bain, une piscine intérieure (et une autre extérieure) en plus d’un jardin fait pour la méditation. Entouré d’arbres, le manoir se situe à proximité du centre-ville de Toronto... et de voisins comme le rappeur Drake.

Voyez le reste des images de la maison ici:

Les photos sont une gracieuseté de Sotheby's International Realty.

