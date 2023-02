Les M&M’s mystifient tout le monde avec une publicité incompréhensible lors du Super Bowl

Partager







Dire que la publicité des M&M’s était l’une des plus attendues lors de la présentation du Super Bowl LVII est un euphémisme.

Récemment, les friandises sont devenues un sujet d’actualité alors des passionnés de M&M’s et des commentateurs associés à la droite américaine ont été bouleversés de changements mineurs dans l'apparence de certains personnages représentant chacune des couleurs de bonbons.

• À lire aussi: Les M&M devraient bientôt changer d’image afin de s’adapter à un monde plus progressiste

Il y a un an, c’est le changement de chaussures du M&M vert qui a suscité l’ire des observateurs conservateurs.



Le sympathique bonhomme a en effet troqué ses talons hauts pour des espadrilles, choquant ainsi des monsieurs et des madames un peu coincés.



Puis, il y a un mois, un nouveau pavé a été jeté dans la mare quand un nouvel emballage a été dévoilé pour faire place à une nouvelle couleur de bonbon, le mauve.



Sur ces nouveaux paquets, tous les personnages étaient de sexe féminin, ce qui a semé la controverse et des grands cris de «WOKE!» de la part de chroniqueurs de droite, selon ce que rapporte CNN.

• À lire aussi: Kourtney Kardashian lance des jujubes pour «améliorer le goût» du vagin

Tout ça pour dire que les M&M’s étaient attendus avec une brique et un fanal par certains, et avec anticipation amusée par d’autres.



Et c’est finalement la carte de la confusion totale qu’a choisie la compagnie de bonbons.

Dans l’annonce de 30 secondes diffusée pendant la partie de football, on a pu voir l’actrice Maya Rudolph lancer une poignée de M&M’s (rebaptisés Ma&Ya’s pour l’occasion) en chantant une ritournelle où on invite les gens à visiter un pays magique où on peut manger des collations à saveur de palourdes. («clams» en anglais)



On vante ensuite les mérites de ces bonbons qui goûtent les palourdes, pendant que des gens les essaient avec une moue dégoûtée.



Les célèbres personnages semblent avoir laissé leur place à des représentants humains habillés aux couleurs classiques de M&M’s.

• À lire aussi: Une femme vole tous les bonbons d’Halloween et blâme son fils lorsqu’elle se fait prendre

On distingue cependant le M&M rouge qui apparaît en tenant une pancarte «HELP!» («À l’aide!»).

Quelque temps après la diffusion de cette publicité, les M&M’s ont tenu à rassurer tout le monde en diffusant un nouveau message.

Selon ce dernier, les personnages seraient de retour pour de bon, dans leur incarnation originale.

Mais le M&M vert a gardé ses nouvelles espadrilles.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s