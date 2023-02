Une pub de bouffe pour chiens qui a fait pleurer tout le monde est votée meilleure annonce du Super Bowl

Partager







Les téléspectateurs qui ont trouvé le moyen de voir les pubs américaines pendant le Super Bowl LVII sont passés par toute la gamme des émotions.



Ils ont ri, ils ont été mystifiés... et ils ont un peu pleuré en regardant une publicité de nourriture pour les chiens.

The Farmer's Dog est une entreprise qui a été fondée en 2014 et qui propose des recettes de nourriture pour chiens composées de viande de qualité humaine et de légumes entiers, légèrement cuits.

La bouffe est livrée au client dans des emballages pré-portionnés, pour éviter la suralimentation et les risques potentiels pour la santé qui en découlent.

C’est justement sur la santé du chien que l’on a voulu mettre l’emphase dans la réclame de 60 secondes présentée lors de la joute entre les Eagles et les Chiefs.

On y voit un bébé chien dorloté par sa petite maîtresse d’environ 9 ans.

Les deux grandissent, la fillette devient une ado, puis une jeune femme.

Dans la jeune vingtaine, elle se résigne à laisser son chien derrière elle quand elle part (on suppose) étudier à l’université.



Elle revient néanmoins pour emménager dans une première maison, et avoir un premier enfant, et tout ce temps, son compagnon maintenant âgé, est à ses côtés.

«Rien ne compte plus que plus d’années passées ensemble», peut-on lire à la fin, ce qui sous-entend que la nourriture de qualité mangée par l’animal pendant toutes ces années lui aurait permis de vivre plus longtemps.



Parmi les 51 publicités diffusées pendant le Super Bowl, c’est celle-là qui a obtenu le meilleur score selon le Ad Meter organisé par le quotidien USA TODAY.

Avec son pointage de 6,56 sur 10, le message publicitaire touchant s’est classé en première position, devant la pub Run With It de la NFL (6,38) et la pub Saving Sawyer d’Amazon (6,35).

Cette année, un message publicitaire de 30 secondes diffusé au Super Bowl coûtait la somme record de 7 millions de dollars US.

