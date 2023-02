12 couples marquants de la télé québécoise

Partager







À l’occasion de la fête des amoureux, le Sac de Chips a tenu à rendre hommage à certains des couples les plus mémorables de notre télé.



C’est la Saint-Valentin aujourd’hui et puisqu’on est des amoureux de la télé d’ici, on a décidé de lancer des fleurs à 12 couples célèbres qui ont marqué le petit écran.

Ce qui suit n’est pas une liste exhaustive et ce n’est pas une liste des «meilleurs» non plus.

C’est seulement 12 beaux couples!

Émilie Bordeleau et Ovila Pronovost (Les Filles de Caleb)





Bien avant Chouchou, une autre grande histoire d'amour tragique entre une institutrice et un de ses étudiants a captivé le public québécois. Mais, dans le temps des années 1800, c’était pas grave ces affaires-là...

Carlos Fréchette et Lyne La pas fine (Les Invincibles)





Même s’ils nous ont beaucoup fait rire, le couple formé par Carlos et Lyne était la définition même d’un couple toxique. On se souvient, qu’à plusieurs reprises, Carlos a drogué Lyne pour sortir avec ses amis.

Suzie Lambert et Marc Gagnon (Lance et Compte)



Ayant vécu bien des hauts et des bas, ce duo formé par une vedette du hockey et la soeur d’une autre vedette du hockey a marqué l’imaginaire notamment pour la façon dont chacune des parties interpellait l’autre. Ainsi, les «Marc Gagnon, mon écoeurant!» et les «Sacrament, Suzie!» font désormais du langage courant.

Pete Béliveau et Lola Corbeil (Chambres en ville)





Malgré l’intense rivalité entre Annik (Valérie Valois) et Lola (Anne Dorval), c’est cette dernière qui, ultimement, gagnera le coeur tendre du bum joué par Francis Reddy. La série aura aussi poussé une génération de jeunes Québécois à s’acheter des perfectos pour ressembler au bad boy.

Creton et Pinson (La petite vie)





Chaque fois qu’on voyait arriver Pinson avec sa femme Creton, on savait que ce serait un bon épisode de La petite vie. Le personnage le plus cheap de la télé québécoise depuis Séraphin Poudrier se faisait même niaiser par son propre père.

Camille Bergeron et Léo Rivard (Radio enfer)





Deux nerds accomplis mais aux attributs différents. Camille avait voyagé et elle avait une conscience sociale, tandis que Léo était directeur technique à la radio et était mésadapté social. Néanmoins, ils se sont trouvés pour filer le parfait bonheur.

Les deux couples principaux de «C’est comme ca que je t’aime»





Même si on peut penser que c’est une série basée sur le crime, dans les faits, ça ne marcherait pas si on ne croyait pas en la puissance des couples formés par Gaétan et Huguette Delisle (François Létourneau et Marilyn Castonguay) et Serge et Micheline Paquette (Patrice Robitaille et Karine Gonthier-Hyndman). Mention spéciale à Raymond le Caïd et Jeannine!

Jeanne Biron et Kim Vanier (Unité 9)





Au cours des saisons, Jeanne (Ève Landry) est devenue un personnage chouchou des téléspectateurs, qui ont été heureux pour elle, de la voir finalement trouver quelqu’un de bien, en la personne de Kim (Élise Guilbault), avec qui élever son enfant.

Marie et Simon (La vie, la vie)





En dépit des problèmes qu’ils ont eu (comme tous les couples, d’ailleurs), ils ont su rester ensemble et être la figure stable dans leur groupe d’amis qui vivaient déboires amoureux après déboires amoureux.

Louis-Paul Parent et Natalie Rivard (Les Parent)





La sagesse de Louis-Paul et Natalie, c’était de faire constamment équipe pour contrer les initiatives, les enfantillages, les caprices, les manipulations de leurs trois garçons. On ne les a pas souvent vus se «pogner» l’un contre l’autre. Ils avaient compris ça!

Paul et Rita Bougon (Les Bougon)





Anti-héros par excellence de la télé québécoise, les Bougon étaient une caricature exagérée d’une classe sociale qu’on ne voyait pas souvent au petit écran. Malgré tous leurs mauvais coups, ils se complétaient bien.

