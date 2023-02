Au Super Bowl, Rihanna était un utérus et ses danseurs, des spermatozoïdes venus féconder l'ovule

Partager







Le spectacle que Rihanna a offert dimanche lors de la mi-temps du Super Bowl était plus songé que vous ne l’aviez imaginé. C’est du moins ce que croit une tiktokeuse qui soutient que Rihanna, enceinte de son deuxième enfant, personnifiait un utérus (et/ou un ovule) et ses danseurs, des spermatozoïdes venus pour féconder l'ovule.

Selon la personne derrière le compte culturework, toute personne ayant consommé un minimum de THC dimanche soir a compris que la chanteuse de 34 ans, vêtue de rouge, était un utérus et que la troupe de danseurs habillés de blanc représentait des spermatozoïdes. Sa vidéo d'analyse a été visionnée plus de 2,6 millions de fois.

En début de vidéo, la tiktokeuse répond à la critique du spectacle par le New York Times, qui affirmait que la performance qui a regroupé une douzaine des plus grands succès de Rihanna n'avait pas «de véritable ligne thématique».

Trois chapitres en 13 minutes

La tiktokeuse poursuit en affirmant que la chanteuse a fait voyager le public à travers trois chapitres représentant le processus de création de la vie.

Dans le premier chapitre, Rihanna (l'utérus et/ou les ovules) flotte au-dessus de la scène entourée des danseurs (spermatozoïdes).

Au deuxième chapitre, la reine de la Barbade se mêle aux danseurs. Les spermatozoïdes entrent en contact avec l'utérus (et les ovules) et il y a fécondation.

Puis, au dernier chapitre, plus aucune trace des danseurs. Rihanna retourne dans les airs en se frottant le ventre, son long manteau rouge déployé comme un tapis de première.

Le choix des chansons

L'analyse de culturework ne s'arrête pas là. Pour la personne derrière le compte, la liste des succès que Rihanna a choisi d'interpréter raconte «une magnifique histoire d’amour», qui commence avec la chanson Bitch Better Have My Money, laquelle fait le récit d'une femme indépendante et combative.

L’interprète tombe ensuite amoureuse (We Found Love), avant de rompre avec son amoureux (Rude Boy), pour se concentrer sur son bien-être (Work). L'histoire se termine finalement par l'arrivée d’un petit diamant avec Diamonds, chanson pendant laquelle Rihanna se frotte le ventre en souriant.

Rappelons que le bedon de Rihanna a volé la vedette lors du spectacle de la mi-temps. À la suite de sa performance, un relationniste de la chanteuse a confirmé qu’elle attendait son deuxième enfant.

