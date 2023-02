L'amour c'est l'amour: fêter la Saint-Valentin entre amis, c’est bien correct

Partager







La Saint-Valentin peut malheureusement rimer avec stress et exclusion. Pour les personnes célibataires, celles dont le partenaire est absent ou celles qui n’entrent pas dans le moule du couple traditionnel, fête de l’amour peut être déprimante. Mais plutôt que de tourner le dos aux festivités, certains la fêtent à leur manière. Trois de ces Valentines alternatives nous racontent leurs plans pour ce 14 février.

«Ce n’est pas qu’une affaire de couple»

Pour Katia, coordonnatrice de production en télé, la Saint-Valentin s’est toujours fêtée en famille.

«Depuis que je suis toute petite, on se levait le matin du 14 et nos parents nous donnaient des chocolats et des petits cadeaux. Le soir, on se faisait un souper (fondue) en famille», se remémore-t-elle.

Même lorsque Katia ou sa sœur étaient en couple, elles réservaient toujours un moment pour célébrer la Saint-Valentin avec leurs parents, qui sont ensemble depuis une trentaine d’années.

«Pour eux, la Saint-Valentin, c’est la fête de l’amour tout court. Ce n’est pas qu’une affaire de couple. Maintenant que je suis adulte, je leur offre aussi des fleurs et des chocolats», mentionne Katia.

Cette tradition familiale joue dans l’affection qu’elle porte à cette fête.

«J’ai longtemps trippé sur la Saint-Valentin. Je dis toujours aux gens autour de moi que je les aime. Maintenant, j’essaie de le faire au quotidien et pas juste lors de cette journée précise.»

Cette année, comme toute sa famille est en dehors du pays, Katia passera sa soirée de Saint-Valentin avec le chien et le chat de sa sœur qu’elle garde.

«Il y a une pression pour que ça soit une journée parfaite»

«Une de mes amies m’a texté et m’a demandé d’être sa date pour la Saint-Valentin. Ça m’a vraiment fait plaisir!»

Léa, journaliste à 24 heures, fête souvent la journée de l’amour avec son cercle amical. «Mon chum étudie en France la moitié de l’année, on n’a jamais passé la Saint-Valentin ensemble», précise-t-elle.

Ce n’est cependant pas un prix de consolation pour Léa de célébrer avec ses amies.

«Quand j’étais jeune, on fêtait en famille. On mangeait des sushis et on se donnait des chocolats. Maintenant, je fais souvent la Saint-Valentin entre amis. Je veux célébrer l’amour avec tous mes proches.»

La Saint-Valentin est souvent un moment stressant, pour les gens célibataires autant que pour les gens en couple à son avis. «Il y a une pression pour que ça soit une journée parfaite. On dirait que tout devrait être incroyable», déplore-t-elle.

Le fait que toutes les vitrines se tintent de rose deux mois d’avance dans les magasins contribue à ce sentiment d’urgence de consommer pour impressionner sa tendre moitié, selon Léa. Pourtant, ça devrait juste être une journée «pour donner de petites attentions autour de toi», insiste-t-elle.

«On devrait se dire qu’on s’aime au quotidien»

Jessica a rarement eu l’occasion de fêter la Saint-Valentin de manière traditionnelle. Puisqu’elle travaille depuis longtemps comme sommelière en restauration, le 14 février, elle n’a généralement pas le temps de s’arrêter pour célébrer.

«On est souvent très occupés, mais on ne fait pas beaucoup d’argent. Il arrive souvent que les clients réservent et ne se présentent pas, c’est une soirée toujours stressante», confie-t-elle.

Mais cette année, le soir de la Saint-Valentin, elle va le passer avec trois de ses amis, dont un couple. Jessica se tiendra d’ailleurs loin des restaurants, pour «éviter le chaos» de la soirée de la Saint-Valentin auquel elle est habituée.

«On a décidé de se voir ce soir-là parce que c’était le seul où tout le monde était disponible et on trouvait l’idée drôle, explique-t-elle. On va se faire une grosse bouffe, tartare, poulet frit et boire beaucoup de champagne.»

Mais même si elle va souligner la Saint-Valentin cette année, pour elle, le 14 février est un jour comme un autre.

«Je suis capable de me faire des soirées romantiques toute seule n’importe quel jour. J’envoie souvent des fleurs à mes amies célibataires aussi», mentionne-t-elle.

Elle a d’ailleurs choisi de passer la fête de l’amour avec des amis, bien qu’elle fréquente quelqu’un en ce moment.

«Je ne sens pas le besoin de faire quelque chose avec lui [sa fréquentation], on ne s’en est pas parlé. Je n’ai aucune attente», assure Jessica.

«On n’a pas besoin de se mettre cette pression. J’aime mieux avoir des moments de douceur avec les gens que j’aime tout le temps. On devrait se dire qu’on s’aime au quotidien», ajoute-t-elle.

