Grève des bus à Lévis: pas pratique pour les utilisateurs

Depuis le début de la semaine, les chauffeurs d'autobus de Lévis sont en grève et ont annoncé qu'il n'y aurait plus de service jusqu'à nouvel ordre. Oui, oui, vous avez bien lu: plus aucun bus (sauf quelques lignes secondaires). Évidemment, ça bouleverse les habitudes des usagers.

Mathieu Baillargeon a l’habitude d’aller au travail en autobus avec le circuit express, mais cette semaine, il a dû trouver une autre option. «J’ai pu prendre la voiture ce matin, mais je me suis retrouvé dans le trafic [...] Bref, je suis arrivé 45 minutes plus tard que prévu», indique-t-il.

«Ce que je trouve hallucinant c'est qu'il n'y ait pas de service minimum par respect pour les usagers et surtout ceux qui ont payé un abonnement de plus de 70$», a écrit un usager sur une publication de la page Facebook Spotted Lévis.

Sur les différents groupes de covoiturage et discussion de la région, les citoyens s’organisent. «Pour ceux qui prennent la STLévis, vous faites comment pour aller à l'uni?», demande une utilisatrice. «Je peux aider. Je fais Pintendre - Saint-Romuald. Lundi au vendredi. Départ. 7h50. Retour vers 17h», écrit une autre personne.

Pas un service essentiel

Ce qu’il faut comprendre, c’est que Lévis n’a pas été en mesure de faire reconnaître son service de transport en commun comme étant essentiel. Dans ce contexte, il n’y a pas de service minimum qui doit être offert aux usagers en cas de grève comme à Montréal ou à Québec par exemple.

Certains disent carrément ne plus se fier sur le service qui, même sans la grève, n’est pas très efficace. «[Toute ma famille] a un char parce que le transport en commun est trop dysfonctionnel», dit Estelle Grignon qui a souvent pris les bus pour rentrer chez elle pendant ses études. «Quand j’animais à la radio, mes parents devaient venir me chercher une fois sur deux», ajoute-t-elle.

Même si la situation est contraignante, Mathieu a une perception positive du mouvement de grève. «C'est certain qu'à court terme, c'est désagréable de voir le service interrompu, mais je pense que l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs pourrait permettre aux citoyens d'être mieux desservis au bout du compte», affirme-t-il.

