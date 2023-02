Halle Berry plante en pleine face en montant des marches et partage 3 angles vidéos différents de sa débarque

Partager







Halle Berry a ri d'elle-même après avoir chuté devant une foule d'invités lors d'un récent événement caritatif.

L'actrice oscarisée était invitée au déjeuner Looking Beyond, organisé afin de collecter des fonds pour des organisations qui s'occupent d'enfants et de jeunes adultes ayant des besoins spéciaux, à l'hôtel Beverly Hills de Los Angeles, vendredi dernier.

En montant les marches pour rejoindre la scène, elle s'est étalée de tout son long, la tête la première.

Plus de peur que de mal, puisque durant le week-end, Halle Berry a fait le point sur la situation avec humour.

Elle a partagé la vidéo de sa débarque sur Instagram, sous trois angles différents. «Parfois, tu te casses la gue*le!», a-t-elle écrit en légende.

«Ce qui s'est passé, c'est que... Ma chère amie @shillahekmatpiano m'a invitée à prendre la parole lors de son événement caritatif célébrant une merveilleuse organisation appelée @lookingbeyondla qui collecte des fonds pour les enfants ayant des besoins spéciaux... Et voilà, c'est arrivé !!! J'ai planté en pleine face.»

Elle a ensuite indiqué ne pas avoir été blessée lors de sa chute et de nombreux abonnés l'ont félicitée pour s'être relevée et avoir prononcé son discours.

«Quand cette femme magique TOMBE... Elle se RELEVE !!!!!!!!», a écrit un fan, tandis qu'un autre a ajouté: «Tu n'es pas tombée. C'est juste que le sol s'est levé. Content que tu ailles bien!»

