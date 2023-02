Heure de pointe difficile à Montréal: le service du métro interrompu à cause de poivre de Cayenne

Partager







Du poivre de Cayenne dispersé dans la station Place-d’Armes a forcé la Société de transport de Montréal (STM) à suspendre le service de la ligne orange, mardi matin, en pleine heure de pointe.

L’incident s’est déroulé vers 8h30, à l’heure où de nombreux Montréalais se rendent au travail.

Interruption de service ligne ORANGE entre Snowdon et Beaubien. Inter. services d'urgence. Reprise prévue vers 8h45. #stminfo R — Ligne Orange (@stm_Orange) February 14, 2023

«Une substance incommodante de type poivre de Cayenne a été diffusée à la station Place-d’Armes. Il est nécessaire d’interrompre le service sur les tronçons avoisinants et d’évacuer plusieurs stations dans un certain rayon de l’incident pour permettre la ventilation d’urgence des tunnels et stations», a indiqué la STM à l’Agence QMI.

La ligne orange a été interrompue entre Snowdon et Beaubien en raison de la ventilation d’urgence nécessaire, alors que le tronçon entre Beaubien et Montmorency a été arrêté en raison de l’intervention des services d’urgence auprès d’une personne blessée/malade à la station Crémazie.

Vers 9h, la STM a annoncé la reprise graduelle des services sur la ligne orange.