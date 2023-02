Hogwarts Legacy: comment résoudre l'énigme des portes d'arithmancie

Partager







Vous avez terminé la première mission d’introduction d'Hogwarts Legacy, le Choixpeau vous a attribué votre maison à Poudlard et vous voilà enfin libre de visiter le campus. Dans votre grande exploration, vous tomberez sur des portes mystérieuses avec des symboles représentant des créatures et un tableau noir avec des chiffres et des triangles. On vous montre comment résoudre ces énigmes afin d’accéder aux précieux trésors qui se trouvent derrière ces portes.

Grâce à des mathématiques simples et du calcul mental, ces portes ne seront plus jamais un mystère.

Voici comment déverrouiller les portes d'arithmancie:

Étape 1: Interagissez avec la porte pour faire apparaître les triangles sur le tableau noir au milieu de celle-ci.

Capture d'écran Warner Bros. Games

Étape 2: Additionnez les deux chiffres autour du chiffre central pour connaître la valeur manquante dans le cercle identifié par «?» et «??». S’il n’y a qu’un chiffre et un symbole, voici les valeurs que représente chaque symbole:

Capture d'écran Warner Bros. Games

À défaut d’avoir ce guide des symboles, il y a une façon encore plus simple de l’apprendre. Les 10 symboles entourant la porte, allant de gauche à droite, correspondent aux chiffres de 0 à 9.

Étape 3: Soustrayez le nombre à l'intérieur du triangle de la somme que vous avez obtenue. Vous aurez ainsi deux chiffres pour chaque équation.

Étape 4: Prenez ces deux chiffres et trouvez à quel animal ils correspondent (consultez l'étape 2 pour voir le guide des symboles). Ces symboles correspondent aux réponses de «?» et «??».

Étape 5: Localisez les mécanismes identifiés par «?» et «??» symboles sur les murs à proximité de la porte.

Étape 6: Activez les mécanismes pour qu'ils indiquent les bons symboles correspondant aux réponses désirées.

Activez les mécanismes pour qu'ils indiquent les bons symboles correspondant aux réponses désirées.

Étape 7: Une fois l'étape 6 terminée, retournez à la porte. Si la solution est la bonne, elle s'ouvrira et les trésors qui s'y trouvent seront à vous.

