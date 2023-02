Les premières images de Céline Dion dans la comédie romantique «Love Again» dévoilées

Partager







Privée de scène depuis plus d’un an en raison du syndrome de la personne raide, Céline Dion débarquera bientôt sur nos écrans avec le film Love Again, dont la première bande-annonce très attendue a été dévoilée ce matin.

Dans la comédie romantique Love Again, un journaliste (Sam Heughan) demande l’aide de nulle autre que Céline Dion pour rencontrer – et conquérir – une femme (Priyanka Chopra Jonas) dont il n’a que le numéro de téléphone.

Le film - ou du moins ce qu'on en voit dans la bande-annonce de moins de trois minutes - rappelle les histoires de You've got mail et de Sierra Burgess Is a Loser.

Capture d'écran YouTube

Selon les premières images dévoilées le jour de la Saint-Valentin, la chanteuse aura plusieurs scènes; on la voit notamment dans le cadre d’une conférence de presse, de rencontres avec le journaliste, et d’une conversation téléphonique avec le personnage de Priyanka Chopra Jonas.

Dans ce dernier segment, Céline Dion pousse même la note, histoire de prouver à son interlocutrice qu’elle est bel et bien la star.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix sur QUB radio :

Une nouvelle chanson

Une nouvelle chanson inédite de la chanteuse sera d’ailleurs entendue dans le film attendu en salles le 12 mai prochain.

Capture d'écran YouTube

Jadis intitulé It's All Coming Back to Me – une référence évidente au succès de Céline Dion –, le film signée James C. Strouse a depuis été rebaptisé Love Again. Le tournage se serait déroulé entre octobre 2020 et le début de l’année 2021, soit avant que la diva de Charlemagne ne prenne une pause professionnelle.

Rappelons que la chanteuse a mis sa carrière sur pause en octobre 2021, à la suite de spasmes musculaires sévères l’empêchant de monter sur les planches. Elle a depuis reçu le diagnostic du syndrome de la personne raide.

