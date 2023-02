Itinéraire à Lisbonne: voici comment passer un séjour PARFAIT pour 1500$ tout inclus

Partager







Les villes européennes sont réputées pour leur beauté, leur histoire et leur gastronomie, mais on peut avoir tendance à retarder leur visite à cause de l'organisation et des coûts liés à ce type de voyage.

Pour vous faciliter la tâche, nous nous sommes prêtée au jeu et avons créé pour vous un guide complet sur la magnifique ville de Lisbonne pour un séjour de feu à moins de 1500$ canadiens, tout inclus!

• À lire aussi: Voyage: 23 destinations où aller en 2023

• À lire aussi: Top 10 des pays les plus accueillants

Voici donc tout ce qu’il faut savoir pour passer une semaine de rêve à Lisbonne avec moins de 1500$ dans vos poches:

Vols

Il est possible de trouver dans le site internet d’Air Transat des promotions pour chacune des saisons, et cela tant pour des destinations soleil que pour des vols vers l’Europe. Si vos dates de voyages sont flexibles, il s’agit d’une très belle façon d’économiser sur le transport aérien.

Actuellement, on y retrouve des billets aller-retour pour la capitale portugaise du 10 au 16 mai à aussi peu que 800$, taxes et frais inclus.

Hébergement

La ville de Lisbonne regorge de magnifiques Airbnb pouvant loger plusieurs personnes, ce qui vous permettra de goûter à la vie des locaux tout en économisant gros.

• À lire aussi: Portugal: 15 Airbnb de rêve à louer à Lisbonne

Voici 4 logements économiques et beaux comme tout:

Airbnb

4 personnes, du 10 au 16 mai

1 143 CAD [285$ / personne]

Airbnb

4 personnes, du 10 au 16 mai

1 272 CAD [318$ / personne]

Airbnb

4 personnes, du 10 au 16 mai

1 212 CAD [303$ / personne]

Airbnb

4 personnes, du 10 au 16 mai

1 222 CAD [305$ / personne]

Faire les marchés (et cuisiner)

La meilleure façon d’économiser en voyage est sans aucun doute de profiter des marchés. Déambulez entre les fruits, les légumes et les charcuteries, choisissez quelques produits frais et le tour est joué!

La ville de Lisbonne regorge de parcs et de points de vue où il fait bon se poser et piqueniquer. De plus, les Airbnb mentionnés plus haut possèdent tous une cuisine fonctionnelle, facilitant ainsi la tâche.

Voici donc les meilleurs marchés de Lisbonne:

1. Le Mercado do Príncipe Real

Ce marché est l’un des plus prisés de la ville. Le samedi matin, on y trouve des producteurs locaux qui vendent des produits biologiques à prix tout doux. On y trouve des fruits et légumes, mais aussi du vin, de l’huile d’olive et des pâtisseries de la région.

Praça do Príncipe Real, 1250-096 Lisboa, Portugal

2. Le Mercado Campo de Ourique

Le Mercado Campo de Ourique est l’un des plus anciens de la région. Il a reçu une cure de jeunesse en 2013 et, tous les jours, des milliers de Lisboètes viennent y faire des emplettes. En plus des producteurs locaux et authentiques qui y vendent leurs produits, on y trouve des stands de restauration fort abordables.

R. Coelho da Rocha 104, 1350-075 Lisboa, Portugal

3. Le Mercado de Benfica

Ce marché construit en forme de cercle est le plus fréquenté de la ville. Avec ses 150 commerces, on y retrouve absolument tout: fruits, légumes, pain, poissons, pâtisseries, café et charcuteries y sont rois. Impossible de repartir bredouille!

R. João Frederico Ludovice 354, 1500-354 Lisboa, Portugal

Restaurants

La capitale portugaise est reconnue pour ses mets traditionnels délectables et surtout abordables. Aux quatre coins de la ville, vous trouverez des sardines, des caldos verdes (soupe aux légumes), du bacalhau (plat de morue), des pastéis de natas et des bouteilles de vin pour aussi peu que 4 euros.

Voici quelques incontournables de la région:

Le commerce le plus réputé au monde où trouver ces petites douceurs pour aussi peu que 1,20 euro.

R. de Belém 84 92, 1300-085 Lisboa, Portugal

Tout comme à Montréal, le Time Out Market de Lisbonne met en lumière les meilleurs restaurants de la capitale.

Av. 24 de Julho 49, 1200-479 Lisboa, Portugal

Pour des plats du jour traditionnels à aussi peu que 10 euros par personne.

Tv. do Forno 23, 1150-193 Lisboa, Portugal

Activités

Le simple fait de se balader dans la ville à la recherche des rues les plus mignonnes et des meilleurs belvédères constitue une activité en soi, mais si vous souhaitez profiter de tous les atouts de la capitale portugaise, voici quelques activités qui ne briseront pas votre petit cochon:

Le MAAT possède une architecture à couper le souffle et des expositions hyperdivertissantes. L’entrée, au coût de 9 euros, est gratuite pour les moins de 12 ans.

Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal

2. Monter à bord d’un tramway mythique

Vous avez certainement déjà vu des images des iconiques tramways jaunes de Lisbonne. Montez à bord de la ligne 28 pour aussi peu que 3 euros et voyez la ville sous un œil neuf.

3. Aller voir la tour de Belém

Faites un saut dans l’Histoire et allez jeter un coup d'œil gratuit à ce rempart érigé au bord de l’eau.

Av. Brasília, 1400-038 Lisboa, Portugal

4. Découvrez la Basilique d'Estrela et ses jardins

Cette église baroque possède l’un des plus jolis parcs de Lisbonne où il fait bon se balader de lacs en lacs, profiter de la végétation et prendre un café loin de l’agitation de la ville. On y croise également toutes sortes d’oiseaux exotiques dont des paons qui font la roue.

Praça da Estrela, 1200-667 Lisboa, Portugal

Bon voyage !

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s