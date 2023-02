On a testé: les incroyables mini-chalets UHU dans Charlevoix

Partager







Dans la catégorie des mini-chalets du Québec qui en mettent plein la vue, les UHU occupent clairement une place de choix!

Sarah Bergeron-Ouellet et Repère Boréal

Versions atypiques - et très design - des traditionnels chalets en A, ces petites habitations sont perchées à 10 mètres du sol sur de haut pilotis, au-dessus de la forêt. Dès qu’on y monte, on découvre un design unique et une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent.

Les UHU font partie des mini-hébergements en nature à louer chez Repère Boréal, un site qui a vu le jour en 2016, aux Éboulements, dans la région de Charlevoix.

Repère Boréal est un projet familial - celui des frères Jonathan et Simon Galarneau - et il a connu une expansion constante depuis ses débuts. Ajourd’hui, on y trouve un total de 34 habitations intimes dans les bois.

Sarah Bergeron-Ouellet

« À l’époque où on a commencé, il n’y avait pas vraiment de sites de mini-chalets au Québec, nous a raconté Jonathan Galarneau. Notre objectif était de se démarquer par l’architecture, de faire des choses hors normes.»

Krist Sieb / Courtoisie Repère

Le domaine propose différents types de mini-hébergements. Il y a des prêt- à-camper Maikan avec vue sur les étoiles. Il y a des refuges Shiship conçus à partir de conteneurs maritimes. Il y a des micro-chalets Mashk avec mezzanine et façade vitrée. Et puis, il y a les fameux UHU (2 seulement), en location depuis le printemps 2022.

Sarah Bergeron-Ouellet

« L’objectif derrière les UHU, c’était d’abord d’exploiter la vue et de changer la perspective, nous a expliqué Jonathan Galarneau. Ce n’est pas tous les jours que tu as l’occasion de monter 30 marches et de traverser une passerelle de 25 pieds pour aller dans une cabine à 10 mètres dans les airs! On voulait vraiment que ce soit une expérience en tant que telle.»

Sarah Bergeon-Ouellet

À quoi ça ressemble?

Au-dessus des arbres, les UHU sont petits et minimalistes, mais ils sont confos et tout équipés. On y retrouve un grand lit, un espace cuisine (avec plaque à cuisson, petit frigo, ustensiles, verres à vin cannelés, cafetière à piston en inox, etc.), une douche (avec vue), une toilette, le wi-fi, des haut-parleurs et même un plancher chauffant.

Le coin repas consiste simplement en un petit comptoir avec deux tabourets, mais en été, il est possible de manger en tête-à-tête sur la terrasse-passerelle ou encore sur la terrasse située au niveau du sol. C’est d’ailleurs sur cette dernière que vous trouverez le foyer, à utiliser peu importe la saison!

Yulneveroamalone / Courtoisie Repère Boréal

La vue - sur les étoiles par le plafond ou sur le fleuve par la façade vitrée - est vraiment un des points forts du petit UHU. Le design original aussi, et on n’est pas les seuls à le penser: les UHU ont remporté plusieurs prix de design et d’architecture, notamment celui de Grand Lauréat catégorie «architecture» aux Grands prix internationaux du design 2022.

Pascale Anctil / Courtoisie Repère Boréal

Un conseil: lors de votre séjour, osez sortir de votre mini-perchoir pour profiter de la zone spa de Repère Boréal, gratuite pour tous les clients. Vous y trouverez sauna-baril et plus d’une demi-douzaine de bassins chauds sous de beaux grands cèdres et quelques guirlandes de lumières.

En vous y rendant, vous renconterez sûrement les deux chèvres du domaine - Robert et Réal - ainsi que les poules, installées dans un poulailler conçu à partir d’un conteneur. À la réception, vous pourrez même vous acheter quelques «œufs de poules heureuses» ainsi que des paniers de provisions garnis de produits de la région. La totale!

À savoir sur les UHU

Charles Boutin / Courtoisie Rep

Pour 2 personnes (maximum!)

À partir de 429$ par nuit

Uhu veut dire «hibou» en innu

Les autres mini-habitations de Repère Boréal

Courtoisie Repère Boréal

Les Maïkan, des prêt-à-camper design (les seuls sans salle de bain privée), à partir de 139$ par nuit

Les Shiship, conçus à partir de conteneurs maritimes, à partir de 189$ par nuit

Les Mashk, des micro-chalets sur deux étages, à partir de 229$ par nuit

Aussi: l’Utapi et le Nish, deux chalets grand format, à partir de 229$ ou 455$ par nuit

Pour en savoir plus Repère Boréal: repereboreal.com

Et en passant, pour un bon repas et des cocktails à 8 minutes de voiture, pensez au resto Le Sainti à Saint-Irénée!

Yulneverroamalon, Repère Boréal et Sarah Bergeron-Ouellet

Sarah Bergeron-Ouellet

Silo Voyage a testé le Uhu à l’invitation de Repère Boréal.

VOUS ÊTES FANS DE MINI-CHALETS? VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE CES VIDÉOS!

s

s