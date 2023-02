Ted Lasso: la date de sortie de la troisième saison confirmée avec un extrait touchant [VIDÉO]

Partager







La troisième saison de Ted Lasso a (enfin) une date de sortie. Et c’est pour très bientôt!

Le gentil coach Ted Lasso sera de retour sur la plateforme Apple TV+ pour un premier épisode de la troisième saison, dès le 15 mars 2023. Les épisodes suivants sortiront de semaine en semaine, comme dans le bon vieux temps.

Pour célébrer cette grande nouvelle, Apple a diffusé un petit «teaser» de la série. Il semblerait qu’il s’agit que d’un extrait pour promouvoir la saison 3 et non d'un extrait tiré de celle-ci. Dans le «teaser», on voit plusieurs personnages écrire le mot «Believe» en bleu sur un carton jaune, avec une touche personnelle qui représente bien leur personnalité.

«Teaser» Ted Lasso saison 3

On reconnaît donc Roy Kent (Brett Goldstein), Rebecca Welton (Hannah Waddingham), Leslie Higgins (Jeremy Swift), Jamie Tartt (Phil Dunster), Keeley Jones (Juno Temple), Sam Obisanya (Toheeb Jimoh), Isaac McAdoo (Kola Bokinni) et Dani Rojas (Cristo Fernández) et finalement, Ted Lasso lui-même, incarné par Jason Sudeikis, et Coach Beard, incarné par Brendan Hunt.

La série met également en vedette Nick Mohammed dans le rôle de Nathan Shelley, Billy Harris, Anthony Head et le montréalais Moe Jeudy-Lamour. La saison 3 de Ted Lasso aura 12 épisodes, rapporte Variety.

Pour la troisième saison, AFC Richmond fait face au ridicule alors que les prédictions des médias classent l’équipe en dernier de la Premiere League après avoir été promu. Nate a quitté Richmond pour rejoindre West Ham et Rupert, tandis que Keeley est sa propre patronne en relations publiques. Roy est maintenant entraîneur adjoint avec Beard, et Ted continuera à lutter avec ses problèmes personnels et les pressions du travail.

Le premier épisode de la saison 3 de Ted Lasso sort sur Apple TV+ le 15 mars 2023.

À VOIR AUSSI