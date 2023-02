«The Super Mario Bros. Movie»: on craque pour les jouets officiels du film [PHOTOS]

Partager







À quelques semaines de la sortie de The Super Mario Bros. Movie, Jakks Pacific a dévoilé sa gamme complète de jouets officiels pour la promotion du film.

• À lire aussi: La bouffe à Super Nintendo World nous donne très faim

• À lire aussi: Nintendo dévoile une deuxième bande-annonce pour le film Super Mario Bros.

Plusieurs choix seront offerts aux fans, petits et grands, allant de mini-figurines à un Bowser cracheur de feu, en passant par des peluches articulées. Les amateurs du film et de la franchise iconique de Nintendo pourront reproduire des moments clés du film grâce à la série de jouets que Jakks Pacific sortira à la fin du mois.

Parmi tous les jouets, on remarque toutefois un personnage absent et ça nous rend un peu tristes. En effet, Donkey Kong n’a visiblement pas droit à sa propre figurine dans cette collection. Pas d’amour pour l’adorable gorille à cravate!

La gamme de jouets Jakks Pacific pour The Super Mario Bros. Movie arrivera dans les magasins et en ligne en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique le 26 février 2023.

On pourra voir le film mettant en vedette Chris Pratt, Jack Black et Anya Taylor-Joy le 7 avril prochain au cinéma.

Peluches articulées – à partir de 14 pouces

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Château du Mushroom Kingdom et Mini-figurines de 1,25 pouces

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Bowser qui crache du feu – figurine de 7 pouces

Courtoisie Jakks Pacific

Figurines avec accessoires – 5 pouces

Courtoisie Jakks Pacific

Peluches à accrocher

Courtoisie Jakks Pacific

Bolies à propulsion mécanique avec figurines de 2,5 pouces

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Mini-figurines avec bloc «?» – 1,25 pouces

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

Courtoisie Jakks Pacific

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s