«The Witcher 3»: des vulves réalistes accidentellement ajoutées à la version «next-gen»

Sorti en décembre dernier, The Witcher 3: Wild Hunt - Next-Gen Update offre aux joueurs sur consoles modernes du gameplay amélioré et de nouveaux graphismes haute définition. La mise à jour a également inclus un mod ajoutant des organes génitaux féminins réalistes.

Selon Kotaku, les vulves réalistes ont été découvertes par un utilisateur sur Reddit, et seraient présentes sur les Moires (Crones), aussi surnommées les Dames de la forêt, et les Bruxas.

CD Projekt RED a reconnu l'erreur et a dit à Kotaku que la compagnie s'efforçait de remédier à l'inclusion accidentelle de parties génitales dans la version nouvelle génération. Le studio polonais a également confirmé que cet ajout provenait d'un mod créé par la communauté.

«La version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt comprend plusieurs mods communautaires non créés par CD Projekt RED en plus des nombreuses améliorations créées et mises en œuvre par le studio à l'interne», explique un représentant du studio dans un courriel reçu par Kotaku. «Tout fusionner était un processus complexe et les textures en question sont un résultat involontaire présent dans la version finale. C'est quelque chose que nous travaillons à résoudre.»

Les vulves visibles seront retirées «car ces textures n'étaient pas censées être présentes dans la version finale du jeu», confirme CDPR.

The Witcher 3: Wild Hunt - Next-Gen Update prend en charge la fréquence d’images à 60 fps et le ray tracing sur les consoles de nouvelle génération. Le jeu ajoute également des fonctionnalités de qualité de vie afin d’améliorer le gameplay.

The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. La nouvelle mise à jour est gratuite pour les joueurs qui possèdent une copie du jeu.

On rappelle aussi que CDPR travaille actuellement sur The Witcher 4 et un remake du premier jeu de la série. On ne connaît toutefois aucune des deux dates de sortie pour les projets.

