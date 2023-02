Un youtubeur explique pourquoi TikTok est dommageable pour le cerveau

Partager







Si vous faites partie de ceux qui ont l’application TikTok installée sur leur téléphone, il est probable que vous trouvez que vous y passez trop de temps.

Vous n’êtes pas seul. L’utilisateur moyen de TikTok y passe en moyenne 95 minutes par jour! C’est plus d’une heure et demie à scroller des vidéos de danse, de chiens drôles, et de gens qui vous résument des meurtres.

Dans un essai vidéo publié la semaine dernière, le youtubeur français Léo Duff se penche sur la question à savoir pourquoi on passe autant de temps sur le réseau social chinois.

Selon lui, TT serait aussi addictif, car il aurait entraîné notre cerveau à recevoir de la dopamine sur commande. L'algorithme est précis au point tel qu’après très peu de temps sur l’application, il a déjà amassé beaucoup d’informations sur nous, simplement en analysant la façon dont on regarde des vidéos.

De plus, contrairement à YouTube, où on doit choisir le contenu qu’on visionne, sur TikTok, on nous présente déjà des vidéos dès qu’on ouvre l’application.

Le créateur explique que chaque vidéo qui nous plaît est accompagnée d’une petite dose de dopamine, ce qui fait qu’on peut continuer à scroller longtemps, toujours à la recherche de la prochaine vidéo qui va nous procurer la même sensation.

L’effet est tel que l’application peut modifier comment notre cerveau reçoit de l’information.

Vous pouvez voir la vidéo complète ci-bas.

