2023 est difficile pour le budget de bien des gens, mais cela n’est pas une raison pour ne pas s’offrir une sortie dans un bon restaurant de temps en temps.

Voici donc 5 trucs pour que ça vous coûte moins cher au restaurant.

1. Commandez de la bière plutôt qu’un cocktail ou un verre de vin

Un truc bien simple pour sauver des sous est de choisir de boire une bière plutôt qu’un cocktail ou qu’un verre de vin. La plupart des cocktails et des verres de vin se vendent au coût de 12$ et plus, alors que les pintes de bière seront plutôt entre 7$ et 9$.

2. Commandez uniquement des entrées

Les plats principaux sont souvent beaucoup plus chers puisqu’on vous promet une plus grosse quantité. Toutefois, dans certains restaurants les plats principaux ne sont pas tellement plus copieux, mais sont plutôt composés de produits plus chers comme de la viande ou des fruits de mer. Optez donc pour séparer quelques entrées avec votre accompagnateur. En plus de sauver quelques sous, vous aurez la chance de goûter à plus de plats.

3. Commandez du pain

La plupart des restaurants proposent des pains frais maison qui sont savoureux et qui vous boucheront un coin! Focaccia maison avec huile chaude, pain naan avec crème fouettée aux pistaches... Toutes les options sont bonnes pour vous rassasier et faire passer un bon moment à vos papilles gustatives.

4. Profitez des menus spéciaux

Certains restaurants proposent des rabais les soirs de semaines. Que ce soit avec des menus à prix doux après 21 heures ou encore avec des spéciaux sur l’alcool, laissez-vous inspirer par ces options moins chères.

5. Optez pour un 5 à 7 et terminez votre soirée à la maison

Si vous ne voulez pas faire de compromis sur votre sortie au restaurant, choisissez de vous offrir une sortie «express» et de terminer le tout à la maison. Commandez un cocktail, quelques plats à partager et profitez de votre moment intelligemment avant de retourner à la maison pour manger le plat principal et boire une bouteille de vin en bonne compagnie.

Bonne sortie!

