«Joker: Folie à Deux»: première image de Lady Gaga en Harley Quinn

Le réalisateur de Joker: Folie à Deux, Todd Phillips, a partagé une première image de son duo d’acteurs et nous offre ainsi un premier regard sur Lady Gaga en Harley Quinn.

Partagé mardi soir sur son compte Instagram, la photo montre un portrait rapproché de Joaquin Phoenix arborant le maquillage de son personnage et Lady Gaga surprise avec visiblement beaucoup de peinture rouge autour des de la bouche.

Selon le National Library of Medecine, le terme «Folie à Deux», utilisé dans le titre du film, fait référence à une «psychose partagée» ou «trouble délirant partagé». Un terme bien choisi pour décrire l’histoire de ce duo iconique.

Aux côtés de Joaquin Phoenix et Lady Gaga, on retrouvera Zazie Beetz, qui reprendra son rôle de Sophie Dumond, ainsi que Brendan Gleeson et Catherine Keener.

Joker: Folie à Deux arrivera en salle le 4 octobre 2024.

