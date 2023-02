Jon Favreau reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Partager







Jon Favreau a été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour ses contributions au cinéma et à la télévision.

Il faut vivre sous une roche pour ne pas connaître Jon Favreau, devenu l’un des réalisateurs les plus convoités du cinéma. Après de longues années à prouver son talent dans des productions populaires comme The Mandalorian ou Iron Man, Favreau a finalement été immortalisé avec sa propre étoile.

Selon un communiqué de presse, l'événement d’Hollywood Boulevard a été animé par la présidente de la Chambre de commerce d'Hollywood, Lupita Sanchez Cornejo, et comprenait Robert Downey Jr. et le chef Roy Choi en tant que conférenciers invités. L'étoile de Jon Favreau est la 2746e sur le Walk of Fame.

«Jon Favreau est une triple menace avec son travail au cinéma, à la télévision et en tant qu'acteur lui-même», a commenté la productrice du Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez, dans un communiqué. «Son travail cinématographique et télévisuel fera partie de l'air du temps d'Hollywood pour toujours.»

Lors de la cérémonie, Jon Favreau a déclaré qu'il sentait qu'il n'était «plus un étranger» dans l'industrie cinématographique après le moment «vraiment spécial» de recevoir une étoile en son honneur. Il a également parlé de la «responsabilité» qu'il ressentait pour faire avancer l’industrie.

«Les gens pensent à Hollywood comme une ville industrielle, ce qu'elle est, mais c'est aussi un quartier, où nous avons grandi et traîné et où nous avons passé notre temps quand nous n'avions pas de travail », a-t-il déclaré via le Evening Standard. «Nous traînions dans ces quartiers et nous nous sentions comme des étrangers et en faire partie alors que la prochaine génération arrive ici est vraiment spécial et, espérons-le, nous inspirons la prochaine génération.»

«Aux États-Unis ici et dans le monde, vous grandissez en sachant ce qu'est le Walk of Fame et en sachant ce qu'est une star – et la voici», a-t-il poursuivi.

