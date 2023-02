Marc Labrèche et son amoureuse se sont mariés en secret

Partager







Il semblerait bien que Marc Labrèche et son amoureuse, Jennifer Miville-Tremblay, se sont dit oui!



Hier, à l'occasion de la Saint-Valentin, les gens en couple ont été nombreux à écrire de doux messages ou à partager de belles photos de leur tendre moitié. Les vedettes québécoises n'ont d'ailleurs pas fait exception et ont été plusieurs à partager des déclarations d'amour romantiques.



L'amoureuse de Marc Labrèche, l'artiste Jennifer Miville-Tremblay, a elle aussi décidé de souligner la fête de l'amour et sa relation avec son conjoint en partageant une belle photo de couple, de dos, dans un décor féérique. On y remarque que le comédien est vêtu d'un habit noir alors que sa douce porte une robe blanche. En guise de légende, Jennifer a tout simplement inscrit la date «10.09.2022». Sans confirmation, ces deux informations semblent toutefois pointer vers un mariage.



En commentaires, plusieurs abonnés leur ont offert leurs félicitations. La photographe qui a immortalisé ce moment, Sarah-Maude Ravenelle, a d'ailleurs remercié la peintre et son amoureux de leur confiance.



En entrevue dans nos pages à l'automne dernier, celui qu'on peut voir à la barre de Cette année-là nous avait confié que les projets de mariage étaient «toujours dans l'air», après avoir été retardés par la pandémie.



«J’ai l’impression que ça va se faire sur le fly à un moment donné parce que, même si on ne veut pas que ça soit une grosse affaire — juste la famille et les amis proches —, on ne pourra pas attendre indéfiniment les circonstances idéales», avait mentionné le roi des parodies.





Il nous avait aussi révélé qu'après avoir vendu sa maison de Saint-Lambert, le couple avait décidé de quitter Montréal pour aller s’établir dans le coin de Rougemont.



Rappelons que Marc Labrèche sera à la barre d'un tout nouveau talk-show, ce printemps, dans lequel il proposera des sketchs, des parodies et des entrevues «décontractées». Bref, une émission à son image!



