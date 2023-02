Montréal déneige-t-elle les pistes cyclables au lieu des trottoirs?

Partager







Avez-vous l’impression que les pistes cyclables de Montréal sont déneigées au détriment des trottoirs? Est-ce vraiment le cas? Pas exactement.

Plus de trottoirs que de pistes cyclables à déneiger

Les pistes cyclables ne sont pas déneigées avant les trottoirs, mais elles prennent beaucoup moins de temps à dégager. C’est surtout parce qu’il y a beaucoup plus de trottoirs que de pistes cyclables.

Questionné récemment à ce sujet au conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, le conseiller Jérôme Normand a répondu que lorsqu’une opération de déneigement commence, «il faut s’imaginer un labyrinthe de 480 km de trottoirs, puis 20 km de pistes cyclables».

«Les appareils partent en même temps et déneigent. Les pistes cyclables ont fini d’être déneigées avant la totalité du trottoir», a-t-il ajouté.

Le déneigement des pistes cyclables est également moins compliqué, car on y retrouve beaucoup moins d’obstacles que sur les trottoirs (piétons, bacs de recyclage, boîtes aux lettres, etc.).

Des appareils différents sont utilisés pour dégager les trottoirs et les voies pour les vélos. Une fois le déneigement complété, l’équipement qui déblaie les pistes cyclables ne peut donc pas être mobilisé pour prêter main-forte aux chenillettes sur les trottoirs.

La neige fond plus vite sur les pistes cyclables

Une fois la voie déneigée, les pistes cyclables demeurent aussi dégagées plus longtemps que les trottoirs.

«Lorsqu’il y a une chute de neige constante [...] sur l’asphalte, la couleur est noire, les rayons du soleil sont absorbés, ça va fondre plus facilement que sur le trottoir», explique Jérôme Normand.

Le passage des piétons rend aussi la neige accumulée sur les trottoirs plus dense et difficile à faire fondre.

«Dès qu’il y a une petite neige qui retombe après le passage de la chenillette, les piétons qui passent vont la compacter par l’action de marcher dessus, ce qui crée un fond sur le trottoir de manière répétée. La neige devient plus compactée sur le trottoir et s’accumule plus vite», précise le conseiller municipal de Projet Montréal.

Dans une publication Facebook sur le déneigement datant de 2020, l’ex-maire de Rosemont François-William Croteau affirmait aussi que les bouches d’égout dans les rues et sur les pistes cyclables empêchent la formation de flaques d’eau, qui peuvent se transformer en plaques de glace sur les trottoirs.

Un ordre de priorité qui dépend de la rue

En 2021, une relationniste de la Ville expliquait à 24 heures que les pistes cyclables sont déneigées «selon le même niveau de priorité que la rue sur laquelle elles se trouvent».

Les rues de Montréal sont déneigées selon trois niveaux de priorité:

Priorité 1: les grandes artères, les accès aux établissements de santé et aux écoles, les circuits d’autobus prioritaires, les voies réservées et les rues commerciales d’envergure

les grandes artères, les accès aux établissements de santé et aux écoles, les circuits d’autobus prioritaires, les voies réservées et les rues commerciales d’envergure Priorité 2: les rues collectrices qui lient la ville aux centres ruraux, les autres circuits d’autobus, les rues commerciales locales

les rues collectrices qui lient la ville aux centres ruraux, les autres circuits d’autobus, les rues commerciales locales Priorité 3: les rues locales et les secteurs industriels

Les opérations de déneigement sont lancées par la Ville dès que 2,5 cm de neige se sont accumulés au sol.

Entretenir les pistes cyclables toute l’année

Même si elles ne sont pas déneigées avant les trottoirs, on peut se demander pourquoi les pistes cyclables sont entretenues même en hiver.

Jérôme Normand affirme que ces voies sont entretenues parce qu’elles sont utilisées toute l’année et qu’elles sont justement utilisées l’hiver parce qu’elles sont déneigées.

«C’est démontré que plus on offre une infrastructure de qualité, plus le transfert modal va s’opérer. Il faut que ce soit convivial, il faut que ce soit dégagé pour voir plus de cyclistes l’emprunter. On a beaucoup de données là-dessus», souligne l’élu.

Il prend en exemple la piste cyclable sur la rue Maisonneuve, dont l’utilisation a explosé depuis qu'elle est déneigée. «On l’a déblayée et il y avait 5000 cyclistes. À sa deuxième année, il y avait 50 000 cyclistes. C’est comme ça partout dans le monde», conclut-il.



