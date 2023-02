Pourquoi (pas mal) tout le monde est déçu de l'entente sur les transferts en santé?

Partager







Les fameux transferts en santé. On en entend parler sans cesse depuis quelques jours, surtout à l’Assemblée nationale. Mais qu’en est-il exactement et pourquoi l’opposition accuse-t-elle Legault d’avoir manqué de fermeté face au fédéral? On vous explique.

Qu’est-ce que voulait Québec?

La semaine dernière, François Legault était à Ottawa pour négocier une augmentation des transferts en santé. Le chef caquiste demandait 6 milliards de dollars supplémentaires par année au gouvernement de Justin Trudeau, mais il est revenu avec seulement avec un seul milliard$.

Pourquoi le Québec demande de l’argent au fédéral?

La santé est une compétence provinciale non? C’est un peu plus complexe que ça.

Plus exactement, les provinces gèrent les soins de santé: lorsque vous devez aller voir un médecin, aller à l’hôpital, avoir accès à des conseils, des traitements, etc.

Chaque année, les Québécois donnent une bonne partie de leurs taxes et impôts au gouvernement fédéral. Dans ce contexte, Ottawa transfère une partie de son budget aux provinces pour qu’elles puissent financer des services à l’intérieur de leurs compétences, dont la santé.

Un milliard, c’est mieux que rien, non?

Un milliard de dollars, ça peut sembler beaucoup. Il faut toutefois se rappeler que le ministère de la Santé et des Services sociaux est le plus important ministère de l'État québécois. Son budget déjà considérable est encore plus important depuis la pandémie.

Depuis la crise de COVID-19, on parle en effet de dépenses supplémentaires d’environ 15 milliards de dollars selon les chiffres de 2022. C’est une des raisons pour laquelle le Québec demandait autant d’argent au fédéral.

Le Québec n’est d’ailleurs pas la seule province déçue de la nouvelle entente avec Ottawa. À l’échelle du pays, c’est 4,6 milliards $ supplémentaires que le fédéral enverra par année aux provinces. Ces dernières réclamaient bien plus, soit 28 milliards $ par année. Ça, c’est environ six fois plus.

Des coupures à venir?

Pour une rare fois, il y a unanimité à l’Assemblée nationale. Tous les partis au Salon bleu ont dénoncé cette offre qu’ils ont qualifié de «nettement insuffisante» de la part d’Ottawa.

«Je pense que, dans son comportement, monsieur François Legault, le premier ministre, n'a pas démontré la combativité qu'on aurait pu s'attendre [sic]», a déclaré le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay.

Manon Massé s’inquiète pour sa part que cet «échec» ne mène à des coupures dans le système de la santé québécois qui est déjà à bout de souffle.

«Je lui demande une chose, c'est qu'il prenne fermement l'engagement de ne pas couper dans les services publics pour combler ce trou-là», a dit la co-porte-parole de Québec solidaire.